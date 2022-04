annonse

En mann ble innbrakt etter meldinger om to overfall i Drammen.

Men senere kom melding om et nytt overfall, og politiet åpner for at de kan ha tatt feil mann, skriver NTB.

Klokken 12.30 natt til onsdag fikk politiet første melding om et overfall.

– En mann som gikk tur med hunden sin skal ha blitt hoppet på bakfra og tatt kvelertak på. Deretter skal gjerningspersonen ha forsøkt å kysse vedkommende på kinnet, før han løp fra stedet, forteller operasjonsleder Trond Egil Groth i Sørøst politidistrikt.

Politiet kjørte for å finne overfallsmannen, da de fikk melding fra enda en person som hadde blitt angrepet. En halvtime etter første melding lokaliserte politiet den de trodde var gjerningsmannen i Drammen sentrum.

– Han kom mot patruljen med en stein i hånden, skrev politiet.

#Drammen 0100: Patruljen har akkurat innbrakt en mann i begynnelsen av 20-årene inn til stasjonen. Han skal ha overfalt minst to personer i området Nordahl Brunsgate, samt at han kom mot patruljen med en stein i hånden. Ingen personer er fysisk skadet. Oppdateres. — Sør-Øst politidistrikt (@politietsorost) April 19, 2022

En mann i 20-årene overga seg til politiet umiddelbart, uten dramatikk, og operasjonslederen sa at det var «all mulig grunn til å tro» at personen som ble innbrakt var riktig person.

40 minutter senere tvitrer politiet at personen som er innbrakt, muligens ikke er rett gjerningsmann. Politiet har mottatt en ny melding, om et overfall utenfor Esso Hauges gate. Gjerningsmannen beskrives som om lag to meter høy, iført grå tights, svart shorts over, stor, mørk boblejakke og lue.

– Det var i samme leie som de øvrige, overfallsmannen kastet seg over fornærmede og tok tak i ham. Vi leter med flere patruljer i det aktuelle området, sier Groth.

Klokken 4.17 melder politiet at de har pågrepet rett gjerningsmann, og at han er kjent for lignende og andre forhold fra tidligere. Han ble pågrepet i sin bopel.

– Vi er veldig sikre på at vi har tatt riktig person, svarer Groth på spørsmål om politiet er sikre på at alle overfallene er utført av samme gjerningsperson.

Ingen ble fysisk skadd under hendelsene, men politiet skriver at de fornærmede er «lettere sjokkert».

