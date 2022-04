annonse

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj mener russerne sender inn alt de har, men analytikere mener at langt mer kan være på vei.

– De sender nesten alt og alle som kan bekjempe oss, sa Zelenskyj i en videotale tirsdag kveld.

Skal man tro Zelenskyj, så har de russiske styrkene trappet opp innsatsen betraktelig mot Kharkiv-området i øst og mot Dnipro sentralt i landet. Han hevder også at situasjonen i Mariupol er svært alvorlig, og at russerne fortsetter med å rette angrep mot boligområder og å drepe sivile.

– Den russiske hæren skriver seg i denne krigen seg inn i verdenshistorien som den mest barbariske og inhumane hæren i verden, sa Zelenskyj videre.

Ifølge den amerikanske tankesmien Institute for the Study of War (ISW) har ikke Russland satt alle kluter til ennå. De skriver at det vi ser nå kun er snakk om såkalt forberedende angrep med artilleri og fra lufta mens de henter inn personell og andre forsyninger.

Videre skriver ISW at det kan synes som om president Vladimir Putin krever en hurtig offensiv, muligens for å ha nådd de uttalte målene innen 9. mai, datoen da Russland hvert år feirer seieren over Nazi-Tyskland i andre verdenskrig.

– Hastverket og de begrensede forberedelsene av det russiske angrepet vil trolig undergrave effektiviteten og kan komme til å gå ut over utfallet, skriver tankesmien.

Det britiske forsvarsdepartementet skriver på Twitter, både at ukrainske styrker har slått tilbake flere russiske framrykkinger, og at russerne har problemer med logistikk, teknikk og terreng, og møter i tillegg svært motiverte ukrainske styrker.

I tillegg er Russlands manglende evne til å slå ned motstanden i Mariupol et symptom på at de stadig ikke evner å nå målene sine like fort som de ønsker, mener britene.

