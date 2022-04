annonse

Lederen av Stortingets justiskomité, Per-Willy Amundsen (Frp), reagerer sterkt på at politiet har nektet SIAN tillatelse til å holde en markering med koranbrenning utenfor Stovner politistasjon fredag.

Per-Willy Amundsen (Frp) mener at politiets beslutning om å nekte SIAN-markeringen er beklagelig og begrunnelsen tynn og at det, særlig i lys av bildene fra Sverige, nå skapes et inntrykk av at politiet skygger banen.

Amundsen er bekymret for at beslutningen kan bidra til at det blir skapt et bilde av at politiet ikke kan garantere for sikkerheten for det som ville vært en fullt lovlig markering.

– Handler ikke om å forsvare SIAN

Lederen av Stortingets justiskomité understreker at det ikke handler om å forsvare SIAN, men er en prinsippsak som omhandler alles rett til ytringsfrihet. Han oppfordrer politiet til å revurdere sin beslutning.

– Man kan mene hva man vil om det å brenne bøker, de færreste av oss synes det er en fruktbar måte å vise sin politiske mening på. Men det er uansett fundamentalt beskyttet av Grunnloven, sier han til NTB.

– Planen er fremdeles å brenne Koranen fredag

Sian-leder Lars Thorsen sier at avslaget ikke kom overraskende.

– Tidligere ville det vært utenkelig at en polititjenestemann sier at han ikke er i stand til å gjøre jobben sin. Nå er de ikke flaue for å si det. Dette er en fallitterklæring, sier Thorsen til NTB.

Thorsen påpeker at Sian ikke pleier å brenne Koranen, men når det har hendt tidligere, har det vært forhåndsvarslet, og politiet har stilt opp bevæpnet med store styrker.

Planen er fremdeles å brenne Koranen fredag, understreker han.

– Men detaljene er ennå ikke spikret. Men hadde jeg hatt dem, så hadde jeg nok ikke sagt det til verken deg eller politiet, sier han til NTB.

