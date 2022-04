annonse

Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) søkte 15. april om tillatelse til å holde en markering utenfor Stovner politistasjon 22. april. Den er nå avslått. I et brev til SIAN datert 19.04 skriver politiet at:

Viser til deres mail av 15. april hvor det fremkommer at dere skal holde en politisk markering. Aasta Hansteens vei 10 – fredag 22. april kl. 1300 – 1400.

Et slikt arrangement er ikke søknadspliktig og trenger ikke tillatelse etter politiloven, men politiet kan i medhold av nevnte lov § 11, 4. ledd, sette vilkår for gjennomføringen for å ivareta ro, orden og sikkerhet.

Politiet har besluttet å ikke tillate markeringen gjennomført på det stedet og i det tidsrommet som er beskrevet i meldingen hit. Politiet vil forsøke å tilrettelegge for at SIANs markering kan gjennomføres på et annet sted eller et annet tidspunkt. Vi ber om tilbakemelding, med opplysninger om tid og sted for en eventuell ny markering.

Begrunnelsen for at politiet ikke tillater markeringen gjennomført på det stedet og i det tidsrommet som er beskrevet i meldingen er frykt for alvorlige forstyrrelser av offentlig ro og orden. Videre er området ikke egnet for en slik markering da det bla er utryknings- og evakueringsvei fra politistasjonen på adressen.

Erfaringer fra liknende markeringer har vist at det er en betydelig risiko for sammenstøt med meningsmotstandere hvis SIAN gjennomfører markeringen som ønsket. Politiet vil ikke kunne ivareta ro, orden og sikkerhet på en tilfredsstillende måte.

Denne beslutningen kan påklages til politidirektoratet (POD). En klage kan sendes til Oslo politidistrikt som vil videresende klagen til POD.

– Vi kan informere om at politiet har meddelt arrangør at markeringen ikke tillates gjennomført på det stedet og i det tidsrommet som er beskrevet i meldingen til politiet, skriver pressesjef Unni Grøndahl i Oslo-politiet i en epost til NTB om den planlagte Sian-markeringen.

– Videre at området ikke er egnet for en slik markering fordi det blant annet er utryknings- og evakueringsvei fra politistasjonen på adressen, skriver hun videre.

SIAN opplyser til NTB at de planla koranbrenning ved Stovner moské/ Stovner politistasjon klokken 13 fredag. Lørdag har de planlagt et arrangement på Sandefjord torg.

I en kommentar til Resett sier Sian-leder Lars Thorsen at han «ikke har til hensikt å la dem [politiet] undertrykke meg med en papirlapp.»

– Antar de arresterer meg på vei til Stovner. De har med god margin krysset den røde linjen, skriver han i en epost til Resett.

