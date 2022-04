annonse

annonse

Ikke bare kan utlendinger risikere å miste statsborgerskapet, de kan også bli tvunget til å betale tilbake trygd.

– I et innlegg i Klassekampen (oktober 2021) påpekte jeg at tilbakekalling av statsborgerskap avspeiler en apartheidordning, da det bare er borgere med innvandrerbakgrunn som risikerer å miste statsborgerskapet sitt, skriver Ulrika Mårtensson i Klassekampen.

Mårtensson er professor i religions­vitenskap ved NTNU, og sier at temaet aktualiseres av advokat André Møkkelgjerd i en kronikk i Klassekampen 4. april.

annonse

Mårtensson reagerer på at personer som har mistet statsborgerskapet og isteden fått permanent oppholdstillatelse, må betale tilbake trygden de i sin tid som statsborgere har mottatt. Mange blir i praksis gjeldsslaver til Nav.

Møkkelgjerds løsning er å innføre en foreldelsesfrist for tilbakekalling av statsborgerskap, og at praksisen med økonomisk straff opphører.

– Å legge til en foreldelsesfrist etter innvilgelse er fortsatt en apartheidordning, det vil si et rettighetshierarki der noen borgere har umistelige statsborgerskap uansett forbrytelser, mens andre kan miste sitt. Det er ikke verdig en rettsstat som har menneskerettighetene innskrevet i Grunnloven, tordner NTNU-professoren.

annonse

Les også: Medias tårevåte asylhistorier: – Hele verden kan ikke komme til Norge (+)

Null sympati

– Dette er et absurd utsagn, sier Erlend Wiborg til Resett om Mårtenssons sammenlikninger med apartheid.

Wiborg er Frps innvandringspolitiske talsperson, og han sier at personer som har jukset og løyet seg til norsk statsborgerskap selvfølgelig skal miste det. Det at de også eventuelt må tilbakebetale trygd og andre goder de urettmessig har fått på grunn av sitt juks bør også være en selvfølge.

– Jeg har null sympati med de som klager på dette. Det er helt vilt at man kan påstå at dette er apartheid. Dette vil gjelde for alle uavhengig hudfarge, så dette er et virkelighetsfjernt angrep.

Les også: FrP-topp om psykolog: – Er helt på ville veier og viser tydelig sin naivitet (+)

Som eksempel trekker han frem at om en person jukser på skatten må vedkommende betale tilbake det en har svindlet, og hvis en person svindler noen andre må en betale tilbake det en har svindlet.

– Selvfølgelig bør det være det samme om en innvandrer svindler seg til statsborgerskap og trygder vedkommende ikke har rett på, konkluderer han.

annonse

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474