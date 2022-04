annonse

Volden vi så i Sverige, og som de fleste medier sier skyldes Rasmus Paludans koranbrenning, er det beste eksempelet på hva islam kan få folk til å gjøre.

Det faktum at Paludan provoserer muslimer, både bør og skal være helt uvesentlig. Man tyr ikke til vold, uansett hvor uenig man måtte være i en symbolsk handling.

Sidsel Wolds forklaring på hvorfor denne volden skjer, er selvsagt så naiv og regelrett toskete som det kan få blitt, men uten å vite det selv, så forklarer hun faktisk noe veldig viktig her.

«Alle bør forstå hvor ydmyket og triste mange blir når de ser deres hellige bok blir brent», sier Wold.

Det betyr at alle også bør forstå hvorfor disse menneskene aldri kan integreres i et demokratisk samfunn som setter ytringsfriheten høyt.

For også venstresiden fremhever at nettopp det å kunne ytre sine meninger i full offentlighet er et viktig demokratisk prinsipp.

Man de forsøker også å være apologeter for voldelige antidemokratiske og antisekulære klansamfunn. Raymond Johansen åpner fritidsklubber på Oslo øst, fordi det i hans og resten av det naive Norges verden er slik at bare man kommer med gode nok tilbud for disse menneskene, så vil de bli fornøyde og integrere seg.

Grensene for langt disse naive maktmenneskene er villige til å gå for å blidgjøre disse kravstore tilhengerne av islam, ser ut til å strekkes lengre enn langt.

NRK sender direkte fra Id-feiringen og Forsvaret skal også markere denne.

Folk på alle sider av den politiske skalaen kappes om å ta avstand fra Sian og andre som er kritiske til Islam i Norge. Alt gjøres for at unge muslimer i Norge skal finne seg til rette.

Problemet er at ingen tør å sette halen på grisen, bokstavelig talt.

For hvordan kan man løse et problem uten først å erkjenne at problemet faktisk eksisterer og ikke late som om alt er bare bra eller vil gå seg til over litt tid?

Wold har som sagt uten å vite det selv, forklart hvorfor en god del muslimer aldri vil kunne integrere seg i Norge eller noe annet demokratisk og sekulært land. Koranen er ikke hellig. Det er kun en bok som alle andre i Norge. Dette klarer altså ikke en del folk, som selv sier de har rømt fra land hvor islam styrer, på grunn av undertrykkelse og forfølgelse, å forholde seg til.

Merkelig er det jo også at så fort de har fått norsk statsborgerskap, så er noe av det første de gjør å reise på ferie til det landet de oppga at de rømte fra. Denne naiviteten hos de fleste europeiske lands myndigheter, bunner i den globale drømmen de har funnet på. Verden skal være helt lik og alle land og mennesker skal respektere og forstå hverandre.

Dette er ikke bare en naiv drøm, men en regelrett russisk rulett med folks helse, sikkerhet og ikke minst, ytringsfrihet. For i farten så har man selvsagt innført straff for de som måtte mene at disse voldsmenneskene burde reise tilbake til det landet hvor de kom fra.

Bokbrenning er ingen god måte å vise sin avsky for noe på. Det er lett å få assosiasjoner til nazistene og deres bokbål av bøker de ikke likte. Men det er ikke straffbart å gjøre noe slikt i et demokratisk land. Det verken forstår eller aksepterer mange muslimer.

Vi må kreve mer av de som kommer til Norge.

Imamer i moskeer og foreldre og familie i hjem gjør sitt for å hjernevaske barna fra de er små. Der læres de opp i den islamske tro, og de mener som de fleste vet at måten nordmenn lever på er i strid med deres lære.

De læres opp til å tro at deres profet er den eneste sanne og alt annet er feil og må straffes. Derfor ser vi denne volden når noen våger å spotte det de oppfatter som en helligdom, nemlig koranen.

Sidsel Wold har kanskje gjort oss en tjeneste ved å forklare hvorfor vi må tilpasse oss dem. For de blir jo såret. Hvor langt vil hun at vi skal flytte grensene og begrense vår egen ytringsfrihet?

Helt til de har fått islam til å bli hoved religion i Norge og innføre Sharia lover?

Dette er ikke en hatefull ytring. Det er heller ikke en kunnskapsløs ytring. Det er slik den virkelige virkelighet er, slik Jimmie Åkesson sa det.

– Forferdelige scener har utspilt seg, og pågår fremdeles rundt om i Sverige. At horder av voldsutøvere og vandaler har angrepet politiet, ødelagt eiendom og spredt skrekk rundt om i landet, er bedrøvelig men dessverre ikke overraskende, skrev han.

Skal man faktisk få gjort noe med dette uten å reverser innvandringen og satse på repatriering av folk som åpenbart ikke lar seg integrere, så bør det settes laserfokus og argusøyne på moskéenes og imamenes destruktive roller vedrørende mangel på integrering, fremmedgjøring, og dyrking av hat mot det norske samfunnet. Statsstøtte til moske-samfunn som påviselig kommer med hatefulle ytringer mot «vantro», må selvfølgelig kuttes øyeblikkelig.

Så må politiet få lov av myndighetene til å gro noen skikkelige baller og legge vekk silkehanskene sine. Det tøvet de holder på med nå, hvor dialog og såkalt «oppfølging av vanskelige individer» er hovedfokus, må byttes ut med batonger og tåregass. Gi disse pøblene igjen med samme mynt.

Deretter må pressen legge feigheten til side, og begynne å leve opp til samfunnsoppdraget sitt, og slutte å være apologeter for mennesker som ikke har den minste interesse av å integreres i Norge.

Alt annet er egentlig uakseptabelt om man fortsatt ønsker et demokrati med ytringsfrihet.

