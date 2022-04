Høyre-leder Erna Solberg sier partiet er villig til å stemme for Regjeringens Ukraina-pakke på 14,4 milliarder kroner, slik den nå er fremlagt, til tross for bekymring for at inndekning ikke er avklart.

Regjeringen la frem Ukraina-pakken før påske og uttrykte da et ønske om å få dette til gjennom et bredt forlik i Stortinget.

Om Høyre-leder Erna Solberg får det som hun vil blir det imidlertid ikke noe slikt bredt forlik. Høyrelederen er nemlig bekymret for at Støres forliks-samtaler med de andre partiene skal medføre at andre temaer enn de opprinnelige vil bli inkludert i pakken og gjøre den mer omfattende en det er lagt opp til i dag.

En situasjon med overoppheting av norsk økonomi vil kunne føre til rentehevinger som er høyere enn de burde kunne være og som vil treffe enkelte grupper hardt, argumenterte hun for i Stortingets spørretime i dag.

– Vi har sagt at vi vil stemme blanko for de utgiftene som er lagt fram, vi vil ikke være med på budgivningen videre. Vi håper regjeringen vil ta imot tilbudet og si at nå har de flertall for dette, sa Solberg i dagens spørretime, og la til at hun håper at det ikke blir en «ny budrunde» i Stortinget. Ukraina-pakken kan i hovedsak deles i to deler:

10 milliarder kroner til flyktningmottak

3,5 milliarder kroner for å styrke forsvaret

Ulike partier ulike krav

Regjeringens budsjettpartner SV har lovet støtte til forslaget om å ruste opp kommuner og apparatet for mottak av flyktninger, men har advart mot å finansiere dette ved å ta av bevilgninger til bistand, slik regjeringen har varslet.

MDG og KrF har også sagt at de ikke kan slutte seg til en plan som finansieres av bistandsmidler.

Venstre har varslet at de vil gi en milliard kroner til Ukraina for at landet kan kjøpe våpen.

Fremskrittspartiet mener pakken skal inkludere tiltak som redusert drivstoffavgift og matmoms.

Rødt vil ha med kutt i priser på kollektivtrafikken og økning i barnetrygden.

Støre avviste tilbudet

Støre deler imidlertid ikke Solbergs bekymring. Han beskrev den økonomiske situasjonen i Norge som god og hevdet at regjeringen har opptrådt ansvarlig blant annet ved å holde igjen på oljepengebruken da den tiltrådte. Han sa videre at man vil komme tilbake til inndekningen av Ukraina-pakken i det reviderte budsjettet som legges frem 12. mai og i det ordinære budsjettet for 2023 til høsten.

Støre ga uttrykk for at et bredt forlik fortsatt er viktig for regjeringen og sa han hadde inntrykk av at regjeringens forslag til Ukraina-pakke var blitt tatt bredt og godt i mot. Han takket for at Høyre har til hensikt å støtte regjeringens forslag, men sa han ikke ville være villig til å avlyse den videre prosessen.

