annonse

annonse

Lavere innetemperatur om vinteren og mer sykling kan gjøre Europa mindre avhengig av energi fra Russland.

Dette mener Det internasjonale energibyrået (IEA).

Torsdag la byrået frem en rekke forslag som kan bidra til energisparing og gjøre Europa mindre avhengig av russisk olje og naturgass.

annonse

– Disse forslagene er praktiske og enkle å iverksettes, sier IEA-sjef Fatih Birol, ifølge NTB.

Europeerne kan trappe ned bruken av aircondition om sommeren, i tillegg til å senke temperaturen om vinteren.

IEA foreslår dessuten lavere fart på motorveiene, bildeling, mer bruk av hjemmekontor og å reise med tog fremfor fly.

annonse

Byrået beskriver tiltakene som «små handlinger» det er mulig å gjøre selv. De kan gjøre det mulig å spare over 450 euro i året per husstand, og medføre at det samlede oljeforbruket kan kuttes med 220 millioner fat per år.

– Etter mitt syn har vi nå den første globale energikrisen. De ser ut til at den vil fortsette en stund, sier Birol.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474