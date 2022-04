annonse

Mener at India må finne en balanse mellom vestmaktene og Moskva for å best beskytte sine geopolitiske interesser i kjølvannet av den russiske invasjonen av Ukraina.

I det krigen mellom Russland og Ukraina snart går inn i sin andre måned, har de internasjonale diplomatiske reaksjonene mot Moskvas invasjon nå omsider blitt klare. Mens de tradisjonelle demokratiske og velstående industrilandene – det globale nord – har innført harde sanksjoner mot Moskva, har verdens utviklingsland – det globale sør – vært langt mer forsiktige.

Denne diplomatiske divergensen har ført til visse spenninger mellom vanligvis vennligsinnede stater langs denne nord-sør aksen. I takt med at forholdet mellom vestmaktene og Russland går inn i stadig mer dypfryst territorium, er det spesielt ett viktig demokratisk land som har måttet tåle mye kritikk fra vestlig hold for sin nøytrale holdning til konflikten. India, som verdens mest folkerike demokrati og en viktig vestlig samarbeidspartner innen en rekke geopolitiske områder, har avvist enhver anmodning om å straffe Russland.

Ikke bare har New Delhi avslått å innføre økonomiske sanksjoner mot Russland, samt nektet å fordømme Moskva for aggresjonen mot Ukraina, men mye tyder nå på at India kan forsøke å utnytte den bedrøvelige situasjonen til sin egen vinning. Det har vært snakk om at New Delhi vurderer øke sin andel av oljeimport fra Russland til rabatterte priser – til vestmaktenes, spesielt USAs, store forargelse. Dertil advarer USA nå India åpenlyst om «negative konsekvenser» om det politiske forholdet mellom New Delhi og Moskva blir for varmt.

For India er omstendighetene komplekse, gitt det omfattende og langvarige strategiske forholdet som landet har til Russland, spesielt innen militære anliggende. Som en arv fra Den kalde krigen, er India helt avhengig av import av russiske våpen og militærutstyr for å opprettholde kampberedskapen til sine væpnede styrker. Dette avhengighetsforholdet kompliserer og begrenser New Delhis tilgjengelige praktisk gjennomførbare politiske valg i møtet med den russiske aggresjonen i Ukraina.

Hvordan ser beslutningstagerne i New Delhi på invasjonen av Ukraina? Hvilke argumenter legger de til grunn for Indias politiske linje og stort sett nøytrale holdning overfor Moskva? Hvordan spiller det militære avhengighetsforholdet inn på New Delhis politiske beslutninger? Hvordan påvirker Indias stadig økende rivalisering med Kina inn på denne dynamikken?

For å få svar på de store spørsmålene, har Resett tatt kontakt med den indiske eksperten, Dr. Jagannath Panda. Dr. Panda er en prominent sikkerhetspolitisk forsker, som har Indo-Stillehavsregionen som sitt ekspertiseområde. Han ble nylig leder av Stockholm Centre for South Asian and Indo-Pacific Affairs ved tenketanken Institute for Security and Development Policy (ISDP) i Sverige; og fungerer som direktør for Europa-Asia-anliggende ved tenketanken Yokosuka Council of Asia-Pacific Studies i Japan.

Resett: – Siden den russiske invasjonen av Ukraina, har India kommet under press fra flere vestlige land for sin nøytrale holdning til krigen. New Delhi har blant annet avvist å fordømme Moskva for invasjonen, samt nektet å forplikte seg til å begrense import av russisk olje og gass. Disse holdningene har blitt møtt med sterk kritikk i flere vestlige hovedsteder.

– Blant annet kom Daleep Singh, en av nøkkelarkitektene bak USAs økonomiske sanksjoner mot Russland, med en klar beskjed til den indiske regjeringen under et besøk i New Delhi forrige uke. Han advarte om «betydelige og langsiktige» konsekvenser for India hvis et «mer eksplisitt strategisk samarbeid» mellom New Delhi og Moskva finner sted.

– Senere gjentok pressesekretær i Det hvite hus, Jen Psaki, Singhs holdning under en pressekonferanse da hun sa: «Det Daleep gjorde klart for sine kolleger under dette besøket var at vi ikke tror det er i Indias interesse å akselerere eller øke importen av russisk energi og andre råvarer.»

– Tror du Washington er villig til å straffe New Delhi for å insistere på å opprettholde et relativt godt forhold til Moskva? Vil India ignorere USAs advarsler og øke sin andel av olje- og gassimport fra Russland til rabatterte priser? Hva kan bli konsekvensene for det bilaterale forholdet mellom Washington og New Delhi, hvis India ignorer de amerikanske advarslene og øker oljeimporten fra Russland?

Dr. Panda: – Det er sikkert at Indias nøytrale, men likevel kalkulerende tilnærming til konflikten har vært forvirrende for mange vestlige land, spesielt USA. Men når vi analyserer forholdet mellom USA og India fra et større strategisk perspektiv, så er det ikke noe nytt at USA erkjenner det viktige forholdet som New Delhi har med Moskva. Indias forsvarsbånd til Russland, som strekker seg tilbake til Den kalde krigen, har faktisk alltid vært et kjent, men likevel ubehagelig faktum for USA. Denne amerikanske aksepten ble nylig innlysende for hele verden, da New Delhi og Washington knyttet et spesielt forhold, på tross av Indias avhengighet av russisk militærutstyr.

– I denne sammenhengen, har USA gradvis begynt å forstå og anerkjenne Indias avhengighet av Russland, spesielt innen forsvarssektoren, og ser for seg et bilateralt politisk forhold basert på pragmatikk. Dermed var USAs reaksjon på Indias forsiktige og tilbakeholdne tilnærming til krisen en erkjennelse av Indias nasjonale sikkerhetsinteresser; spesielt ettersom talspersonen for det amerikanske utenriksdepartementet, Ned Price, uttalte i slutten av februar at «Vi vet at India har et forhold til Russland som er distinkt fra forholdet vi har til Russland. Selvfølgelig er det greit.»

Dr. Panda argumenterer med at USA har en stor interesse av å ta hensyn til Indias strategiske og geopolitiske utfordringer, som gjør det lite sannsynlig at Washington kommer til å straffe New Delhi for sin holdning til krigen med det første.

– Selv om USA fortsatt er skuffet over Indias tilnærming til konflikten og de grunnleggende forskjellene om hvordan best håndtere Russland kan vedvare, vil det være i både Indias og USAs interesser å anerkjenne Indias strategiske autonomi. Og selv om USA fortsetter å hevde at India vil se «betydelige kostnader hvis landet er på linje med Russland», vil amerikanerne sannsynligvis også ta hensyn til Indias strategiske imperativer og New Delhis egne geopolitiske dilemmaer.

– Når det gjelder indisk oljeimport fra Russland i konteksten det bilaterale forholdet mellom Washington og New Delhi, vil India fortsette å kjøpe olje fra Russland til reduserte priser, til stor forferdelse for mange i USA. Dette ble nylig fremhevet av finansminister Nirmala Sitharaman, da hun understreket at nasjonal sikkerhet er prioritet, og at Russland tilbyr India store rabatter på råoljeprisen sammenlignet med prisene før krigen.

Selv om president Biden nylig oppfordret statsminister Modi om å ikke øke import av russisk olje, tror Dr. Panda at disse anmodningene kan falle på døve indiske ører.

– Selv om Moskva er under vestlige sanksjoner, er ikke oljeimport et brudd på sanksjonene i seg selv. Som pressesekretær i Det hvite hus, Jen Psaki, uttrykte forrige uke, utgjør den indiske importen av russisk olje «bare én til to prosent [av Indias totale oljeimport] på dette tidspunktet, mens de importerer 10 prosent fra USA.»

– Faktisk sa Psaki til og med at USA kunne bidra til å diversifisere Indias energiavhengighet fremover. Likevel kan de bilaterale relasjonene mellom Washington og New Delhi se større spenninger fremover, hvis India faktisk bestemmer seg for å drastisk øke sin energiimport fra Russland.

På tross av uoverensstemmelsene over krigen i Ukraina, har USA og India mange andre områder hvor deres geopolitiske interesser i stor grad er på linje. Panda mener derfor at det er feil å se de bilaterale relasjonene mellom USA og India kun gjennom prismet til krigen i Ukraina.

– Begge land forblir «naturlige» og «pålitelige» partnere, som legger vekt på samarbeid i områder hvor deres interesser sammenfattes. De fokuserer på sitt globale partnerskap og samarbeid i Indo-Stillehavsregionen. Derfor, selv om landene har hatt forskjellige tilnærminger til den pågående krigen i Ukraina, har ikke disse uoverensstemmelsene hindret Washington og New Delhi i å fortsette sine diskusjoner om andre presserende temaer.

– Vi så dette fenomenet i den nylige «2+2 ministerdialogen» mellom USA og India, som fant sted 11. april. Disse samtalene fokuserte hovedsakelig på å styrke arbeidsgrupper i konteksten Kvartett-alliansen. De snakket om vaksiner, klimaendringer, infrastruktur, verdensrommet, cybersikkerhet, samt kritiske og nye teknologier for å levere praktiske og håndgripelige fordeler til regionen.

Militære bånd

– India er verdens største importør av forsvarsutstyr, og er fortsatt veldig avhengig av russiske våpen for sitt militære, som en arv fra sitt nære forsvarsforhold til Sovjetunionen under Den kalde krigen. Mellom 60 og 80 prosent av det eksisterende militære utstyret til de indiske væpnede styrkene er av sovjetisk eller russisk opprinnelse.

– India har tatt noen grep for å diversifisere sin militære importbase over det siste tiåret. Russlands andel av Indias totale våpenimport falt blant annet fra 69 prosent i 2012-17 til 46 prosent i 2017-21. New Delhi er likevel fortsatt veldig avhengig av Moskva for mye av sine forsvarsbehov. Hvordan spiller dette militære avhengighetsforholdet inn på den geopolitiske dynamikken mellom Moskva og New Delhi?

– India og Russland har lenge hatt et spesielt forhold, og dette forholdet vært best synlig i forsvarssektoren. India har vært hovedmottakeren av russiske våpen, og utgjorde 23 prosent av Moskvas totale våpeneksport mellom 2016-20. Russland har vært den største leverandøren av store våpen til India i både 2012-2016 og 2017-2021. Videre, på det nåværende stadiet, er mer enn 60 prosent av Indias militærutstyr fortsatt russisk – inkludert stridsvogner, ubåter og kampfly.

– India signerte også nylig en avtale på fem milliarder dollar med Russland for å gå til anskaffelse av sistnevntes S-400 luftvernsystemer, samt formaliserte en avtale om indo-russisk samproduksjon av fregatter og angrepsriflen AK-203. Dette forsvarsforholdet spiller en viktig rolle i å bygge Indias kapasitet til å forsvare seg mot potensielle fiender på begge sider av landets grenser.

– Når dette er sagt, finnes det flere analyser som konkluderer med at Indias tette forsvarsbånd til Russland vært en vesentlig faktor for å hindre landet fra å ta en åpent kritisk holdning mot Moskva. Selv om dette argumentet kan ha mye sannhet i seg, gir det ikke det komplette bildet av den politiske dynamikken mellom India og Russland.

Dr. Panda illustrerer poenget sitt ved å vise til flere historiske hendelser hvor India og Russland i stor grad har stått på samme side, eller i det minste ikke gått mot hverandre, i internasjonal politikk:

– Politisk har Russland brukt sitt veto ved flere anledninger for å beskytte India mot ulike resolusjoner i FN. Det kan være snakk om resolusjoner innført av Vesten med tanke på Kashmir, eller 1971-krigen med Pakistan. India har til gjengjeld også avstått fra å stemme mot Russland under den sovjetiske invasjonen av Tsjekkoslovakia i 1968, og av Afghanistan ett tiår senere. Også i det 21. århundre har New Delhi avstått fra å fordømme Moskva for Russlands krigshandlinger i Tsjetsjenia og Abkhasia.

– Ofte ansett som en fortsettelse av Indias alliansepolitikk, eller bare pragmatisme for å forfølge sine nasjonale interesser, har New Delhi fokusert sterkt på å utøve sin strategiske autonomi og beskytte sine kjerneinteresser. India har likevel gjentatt at det ønsker å fortsette å opprettholde nære partnerskap med både USA og Russland, samtidig som New Delhi understreker et ønske for mer multipolarisme i verdenspolitikken.

– Men fremover burde India kanskje også tenke nytt rundt potensielle utfordringer av å være «for avhengig» av Russland, og bruke en mer robust tilnærming for å diversifisere våpenimporten, samtidig som å øke uavhengigheten til landets interne forsvarsproduksjon. Denne trenden har allerede begynt, ettersom Russlands våpenleveranser til India falt med 53 prosent mellom 2012-2016 og 2017-2021, mens den russiske andelen av Indias totale våpenimport falt fra 70 til 49 prosent.

Kina

– I dag er de grunnleggende pilarene som definerer forholdet mellom Russland og India ikke det samme som under Den kalde krigen. I løpet av de siste fem til ti siste årene, har det sett en bilateral politisk dynamikk som har vært preget av både divergens og fortsatt relevans for India. Mens forsvarsbåndene med Russland fortsatt er svært viktige, er India nå i en posisjon hvor en del av landets geopolitiske strategiske begrunnelse for forholdet til Moskva har endret seg.

– Under den kalde krigen, var Sovjetunionen Indias forsikring mot Kina. I dag importerer India fortsatt mye militært utstyr fra Russland, men på den andre siden er Beijing New Delhis største geopolitiske trussel og eksterne rival, mens russiske og kinesiske strategiske bånd er sterkere enn noen gang.

– Hvordan kan India forene sin posisjon om å ønske å stå opp mot et stadig mer aggressivt og selvsikkert Kina, samtidig som New Delhi opprettholder sitt nære forhold til Russland, gitt det varme – og fortsatt varmende – partnerskapet mellom Moskva og Beijing?

– Selv om India og Russland har hatt et spesielt forhold, var det utvilsomt den sovjetiske støtten til Kina som var avgjørende for Beijings planer om å gå til krig mot India i 1962. Bekymringene angående utsiktene til et sterkere strategisk bånd mellom Russland og Kina er derfor høyt oppe i Indias strategiske beregninger. Imidlertid har forholdet mellom India og Russland vist seg til å motstå tidens tann. Det har beveget seg vesentlig utover tredjeparter, og har stått støtt til tross for ugunstige valg på begge sider.

– Denne utviklingen kan sees gjennom det bilaterale forholdets evne til å styre gjennom komplekse geopolitiske situasjoner, som Indias nære forhold til Kvartetten og Kvartett-medlemmene, samt Russlands robuste forhold til Kina. Derfor, selv om partnerskapet mellom Russland og Kina stadig vokser seg sterkere, vil Moskva ikke risikere forholdet til New Delhi, spesielt med tanke på hvor viktig forsvarssektoren er for begge land.

Som følge av den nye isfronten mellom Vesten og Russland, samt det stadig varmende forholdet mellom Beijing og Moskva, argumenterer Panda derfor med at India må finne en balanse mellom Vesten og Russland for å best beskytte sine interesser.

– Tatt i betraktning de sterke forsvarsbåndene og det relativt gode politiske forholdet til begge parter, vil India sannsynligvis fortsette forsøke å balansere mellom vestmaktene og Moskva for å forfekte sin strategiske autonomi. Det vil imidlertid også være betimelig for India å erkjenne de geopolitiske realitetene med tanke på forholdet mellom Russland og Kina, og tenke nytt rundt det å være for avhengig av én makt. Videre vil det også være viktig for India å ikke forvente at landets spesielle forhold til Russland vil være en viktig faktor i New Delhis komplekse rivalitet med Kina.

– Til slutt vil India måtte erkjenne den nylige utviklingen av mulige tap av anseelse fra mange i Vesten, på grunn av Indias beslutning om å ikke åpenlyst kritisere Russland for landets handlinger i Ukraina. Men som en avgjørende makt i Indo-Stillehavet vil det være en viktigst for India å fokusere på sin holdning i regionen og jobbe med nærmere partnerskap med Indo-Stillehavsspillere, samtidig som å opprettholde et stabilt forhold til Moskva. Utvilsomt vil New Delhis fokus på partnerskap og innflytelse i Indo-Stillehavet tillate India å styrke sin posisjon som en stor regional aktør og gjøre landets mer kapabelt til å stå opp mot Kina.

