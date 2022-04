annonse

annonse

Frps Jon Helgheim langer ut mot russisk propaganda i sitt kommentarfelt på Facebook.

Den pågående russiske invasjonen av Ukraina diskuteres heftig på sosiale medier i kommentarfeltet til landets politikere.

Frp-politiker Jon Helgheim har ikke lagt skjul på at han støtter Ukraina, i den pågående russiske invasjonen av landet.

annonse

40-åringen mener imidlertid at hans kommentarfelt på Facebook er infiltrert av russiske propagandister.

I forrige måned skrev Helgheim at Norge burde ta i mot flyktninger fra Ukraina, samtidig som han uttrykte seg kritisk til okkupasjonsmakten Russland.

– Eldre, kvinner og barn har tatt farvel med sine sønner, ektemenn og fedre, for at de skal kjempe for fedrelandets frihet. La oss ta vare på familiene, mens mennene kjemper en heroisk kamp mot morderne i Kreml!, skrev han.

annonse

– Banditter

I kommentarfeltet fikk Helgheim en del støtte, men det var også noen som utfordret Frp-politikeren.

Til slutt kom Helgheim med en oppdatering på sitt eget innlegg der han gikk i rette med personer han mener sprer russiske propaganda.

– Det dukker opp mange falske kontoer og profesjonelle propaganda-spredere fra Putin-regimet på min side for å påvirke folk med løgn. Det er slik disse bandittene jobber.

– For å hindre løgn-maskineriet til Putin er det viktig å stanse slike. Alle slike blir umiddelbart blokkert, skrev drammenseren.

Helgheim la også til at det er «noen få forvirrede nordmenn som har havnet på feil side og tror på løgnene til Putin», og at også disse ville bli blokkert fra å kommentere.

Resett har gjennomgått mange av kommentarene på flere av Helgheims og andre politikeres innlegg. Fra Rødt-leder Bjørnar Moxnes, til Frp-leder Sylvi Listhaug, har støtten til Ukraina blitt delt på Facebook.

annonse

I kommentarfeltet er imidlertid meningene delte. Noen mener det er feil å ta side i krigen, mens andre skriver at kritikken mot Ukraina ikke betyr at de støtter Russland eller Putin. Noen kommer også med påstander om at at ukrainske soldater er nazister, noe som er blitt sedvanlig kost fra Putin og hans regime.

– Bare fordi jeg ikke likers MSMs narrativ i denne krigen, betyr ikke at jeg er Putin-tilhenger. Tvert imot. Jeg er ikke begeistret for Russland, og jeg er heller ikke begeistret for de ukrainske nazistene i Azov-bataljonen som media og norske politikere ignorerer!, skriver en person i kommentarfeltet.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474