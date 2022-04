annonse

Onsdag ble det kjent at politiet har nektet SIAN å holde en markering på Stovner fredag 22. april. Nå kommer det frem at også i Sandefjord blir det lagt begrensninger. Det reagerer SIAN-leder Lars Thorsen kraftig på.

Politiet begrunnet nektelsen på Stovner med «frykt for alvorlige forstyrrelser av offentlig ro og orden.» Det het seg videre i et brev fra politiet til SIAN at «erfaringer fra liknende markeringer har vist at det er en betydelig risiko for sammenstøt med meningsmotstandere hvis SIAN gjennomfører markeringen som ønsket. Politiet vil ikke kunne ivareta ro, orden og sikkerhet på en tilfredsstillende måte.»

Lørdag 23. april har SIAN varslet en markering i Sandefjord, men heller ikke der får de holde på så lenge som de har søkt om og mener er nødvendig.

Men også angitt sted var det strid om. SIAN søkte om og fikk godkjent å stå på torget i Sandefjord, men denne tillatelsen ble trukket og de ble tilbudt Badeparken. Dette påklaget SIAN. I et nytt brev datert 21. mars tilbød politiet SIAN likevel å holde markeringen på torget, men la inn en begrensning. Politiet skriver:

SIAN er kjent med at ved slike markeringer er det en risiko for at meningsmotstandere vil forsøke å stanse markeringen fysisk. Etter en samlet vurdering er det, etter politiets mening svært krevende å ivareta ro, orden og sikkerhet fullt ut med den plasseringen på torget som det først er søkt om.

Det er politilovens §11 fjerde ledd som regulerer når politiet kan sette vilkår for politiske markeringer. Når det gjelder tidspunktet for markeringen, har vi ingen innvendinger mot dette. Vi ser derimot behov for å begrense varigheten til å gjelde totalt 2 timer inkludert opp- og nedrigging. Begrunnelsen er å redusere den totale belastningen for nærliggende næringsliv veid opp mot tilstrekkelig tid for å gjennomføre markeringen.

SIAN-leder Lars Thorsen har imidlertid ikke godtatt politiet innskrenkning og skriver i en klage på vedtaket til Politidirektoratet følgende:

Det er intet i lovverket som tilsier at politikommisærers subjektive betraktninger om næringslivets velbehag er relevant for faglige beslutninger om innskrenking av grunnlovsfestede rettigheter. Det eksisterer ingen hjemmel for å hensynta slike utenforliggende momenter i deres saksbehandling.

Når politiet angriper ytringsfriheten og innskrenker ytringsrommet fra 2 til ca 1,5 time, er det i prinsippet intet som hindrer politiets politiske kommisærer i å angripe pånytt i morgen, og stjele ytterligere en halvtime, inntil vi står uten taletid. Det er ikke opp til andre enn ytreren selv, å definere hvor lang tid han behøver for å fremføre de ytringer han har med seg til torgs.

Hva politifolk mener at er «tilstrekkelig tid», har ingen betydning. Det er ikke lovhjemmel for politiets pålegg. Pålegget er i strid med tilretteleggingsplikten. Det innskrenker ytringsfriheten. Det er ikke saklig begrunnet. SIAN vil ikke etterkomme dette eller andre ulovlige pålegg.

I sitt svar av 20. april skriver Politidirektoratet at de ikke kan se at begrensningen er i strid med Grunnloven eller menneskerettighetene.

– Med den fastsatte tid på to timer mener Politidirektoratet at SIAN har tilstrekkelig tid til å nå ut med sitt budskap. Politidirektoratet finner dermed at tidsbegrensningen ut fra Sør-Øst politidistrikts begrunnelse både er nødvendig og forholdsmessig for å ivareta hensynet til ro, orden eller den lovlig ferdsel. Sør-Øst politidistrikt har foretatt en konkret vurdering av de relevante hensyn i saken, og det er ikke grunnlag for å konstatere feil ved lovanvendelsen, heter det i brevet.

Vil brenne koranen som svar

– Konsekvensen av at politiet velger å angripe våre menneskerettigheter er at vi besvarer lovbruddet med lovlig koranbrenning, skriver Lars Thorsen i en e-post til Resett.

Han mener videre at det er «derfor all grunn til å anta at det blir varmt i Sandefjord.»

– Jeg tror politiet i Sandefjord kommer til å stå i kvartalene rundt torget og jage vekk muslimer som kommer for å høre på. Dette er en kriminell handling fra politiet (unntatt når vedkommende publikum har voldshistorikk), men erfaring viser at dette er den nye måten politiet prøver å unngå islamske tilstander i gatene. Ved å fjerne tilskuerne, frata dem dere menneskerettigheter / sivile- og politiske rettigheter. Det er en fallitt, avslutter Thorsen.

