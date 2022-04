annonse

Rødt har blitt et annet parti enn det Pål Steigan en gang etablerte, partiet har flere representanter på Stortinget og har fjernet væpna revolusjon fra programmet.

Det har oppstått en konflikt i Rødt om nettavisen Steigan.no og de omtaler den som russisk krigspropaganda og konspirasjonsblogg.

Klassekampen skriver at partisekretær i Rødt Benedikte Prynseid Hansen sier at de prøver å finne ut hva de skal mene om at noen av medlemmene har tilknytning til Steigan.no.

Fylkesleder i Troms Rødt Anne-Marith Rasmussen mener tilknytning til Steigan.no er uforenlig med å ha verv i Rødt, og drar paralleller til Resett og Document.

– Det virker til å være stor enighet i Rødt om at tilknytning til for eksempel Resett eller Document ville være uforenlig med verv i partiet. Uenigheten går på om steiganbloggen er et prosjekt av et annet kaliber, mener Rasmussen.

De simpleste hersketeknikker

– Jeg ser det slik at kampanjen mot Steigan.no først og fremst skyldes at de truer etablissementets monopol på å bestemme hva som skal være på medienes dagsorden og hvordan sakene skal vinkles, sier forfatter Kan det være andre årsaker til og Steigan-skribent, Lars Birkelund til Resett.

Han sier at utenrikspolitikken og medienes dekning av den er det som kjent USA/NATO/EU som bestemmer. Eller for å sette det på spissen: det militær-industrielle kompleks.

Kritikken mot Steigan.no går blant annet ut på at de lurer leserne fordi de lar være å fortelle at enkelte medier og kilder som de bruker er prorussiske, mener Birkelund, og sier at de krever mer av Steigan enn av andre. For de krever aldri at etablerte medier som NRK, TV 2, Aftenposten og VG skal oppgi at de sjøl er antirussiske og at de fleste av deres kilder, som BBC, CNN og New York Times, også er antirussiske.

– Dernest er det nok også mange som prøver å svekke/splitte Rødt ved å assosiere partiet med Steigan.

Men ellers er jeg enig i at det er mange feige og autoritære personer i Rødt som bruker de simpleste hersketeknikker for å fryse ut folk som ikke aksepterer det som, i mange tilfeller, kun en liten klikk har bestemt, sier Birkelund, og legger til:

– Blant de tingene klikken har bestemt er at personer fra venstresida ikke skal uttale seg til Resett.

