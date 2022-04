annonse

annonse

Russlands utenriksminister vekker liten tillit blant eksperter på kjernevåpen.

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov har erklært at Russland kun vil bruke konvensjonelle våpen, altså ikke kjernevåpen, i den «nåværende fasen» av krigen. Den noe tvetydige uttalelsen vekker reaksjoner.

Denne uken ble Lavrov spurt om Russland vurderer å ta i bruk kjernevåpen i Ukraina-krigen.

annonse

– I nåværende fase vurderer vi konvensjonelle våpen, sa Lavrov, ifølge Sky News, som viser til en uttalelse som er gjengitt av det statsstyrte russiske nyhetsbyrået RIA.

Les også: Sikkerhetspolitisk ekspert til Resett: – Kina anvender klassisk «splitt-og-hersk»-strategi (+)

Denne uttalelsen beroliger ikke ekspertene.

annonse

– Når Lavrov sier at de vil kun bruke konvensjonelle våpen i «denne fasen», antydes det at hvis det går skikkelig galt på slagmarken for Russland, kan det eventuelt utvikle seg til en annen fase hvor de tar i bruk andre virkemidler, sier seniorforsker ved Nupi, Jakub M. Godzimirski, til Nettavisen.

«Den korrekte reaksjonen på dette bør være: Hva mener du med nåværende fase? Det er kriminelt å bare tenke på å vurdere dette,» skriver russiske Pavel Podvig, som er direktør for Russian Nuclear Forces Project med base i Sveits. Podvig anses å være blant verdens fremste eksperter på Russlands kjernevåpen.

Hans Kristensen, som er direktør for Nuclear Information Project ved Federation of American Scientists og anses for å være verdens ledende ekspert på kjernevåpenarsenal og kjernevåpenutplassering til verdens ni atommakter, er heller ikke spesielt beroliget.

I’d feel better if he hadn’t said that, given his record of being, well, economical with the truth. — Hans Kristensen (@nukestrat) April 19, 2022

«Jeg hadde følt meg bedre om han ikke hadde sagt dette, gitt hans historikk med å være økonomisk med sannheten,» skriver Kristensen på Twitter.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474