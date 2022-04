annonse

Et flertall av svensker vil bli medlem i Nato.

Det viser en ny meningsmåling fra Novus.

For en drøy uke siden var 45 prosent av svenskene for et medlemskap i forsvarsalliansen, skriver Sveriges Television, men torsdag har tallet klatret til over 50 prosent for første gang på Novus’ målinger.

En annen meningsmåling fra Demoskop viser en oppslutning på 57 prosent, skriver Aftonbladet.

Finlands beslutning i saken kan bli utslagsgivende.

Oppslutningen i Novus’ undersøkelser økte nemlig etter at Finlands statsminister Sanna Marin besøkte Stockholm. Undersøkelsen viser at hele 64 prosent av svensker vil følge Finland, dersom landet søker medlemskap i Nato.

Den finske avgjørelsen er ventet å komme i løpet av få uker, ifølge Marin.

Svenskene foretar nå en sikkerhetspolitisk analyse, og rapporten skal være klar 31. mai, men statsminister Magdalena Andersson har varslet at den kan bli ferdig tidligere.

