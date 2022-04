annonse

annonse

Frp-politikeren sier at alle skal inn i folden. Enhver ytring utover det sosialdemokratiske meningsenfoldet skal bringes til taushet.

Det er Valens kommentar om Steigan.no og Rødt som får Tybring-Gjedde til å reagere:

«Hvor merkelig det enn må virke, har nettstedet Steigan.no i mange år hatt innflytelse og vært en premissleverandør på enkelte deler av norsk venstreside – og ute til høyre. «Nyhetssiden» til tidligere AKP-topp Pål Steigan har i årevis servert mildt sagt alternative forklaringer på verdenshendelser av betydning, propagandakilder fremstilles som troverdige nyhetskilder, og ytterliggående miljøer fra både høyre og venstre fløy har funnet et slags «hjem» i Steigans nettsted, eid av selskapet Mot Dag AS,» skrev Valen i Avisa Nordland.

annonse

Men Valen ga oss et stikk til Frp og etterlyste et liknende oppgjør der som det som foregår på venstresiden mot Steigan.no angivelige russisk-vennlige tilnærminger i det han kaller «Frps vinglete tilnærming til vår tids autoritære trusler» og hvor han skrev at det var «ingenting som tyder på at Frp er villige til å virkelig konfrontere Tor André Johnsen, Christian Tybring-Gjedde og Carl I. Hagen på samme vis som de jo ellers er kjent for å gjøre når det er opprør i egne rekker.»

Lite fornøyd

– Jeg skal ikke blande meg inn Snorre Valens angrep på tidligere meningsfeller og deres angivelige konspirasjonsteorier, men hans opportune forsøk på å trekke en imaginær linje til tre navngitte politikere i FrP er i seg selv en konspirasjonsteori, skriver Christian Tybring-Gjedde i Avisa Nordland, og fyrer av skytset:

annonse

– En teori som passer som hånd i hanske i hans egen ideologiske fantasi. En fantasi han deler med politisk likesinnede i journalistikkens enfoldige verden.

Les også: Tybring-Gjedde mener «indre by» skiller seg ut: – De er gjerne røde og opptatt av klimaspørsmål (+)

Valen undres over hvorfor disse får lov til å ytre seg og han spør retorisk hvorfor ikke disse røstende blir brakt til taushet.

– Valens skriverier er som tatt rett ut av sosialismens lærebøker. Som ytterliggående krefter før ham etterlyser han oppgjøret. Ja, for skutt blir den som….

Tybring-Gjedde skriver at Valen har frekkhetens nådegave. Først sauser han sammen konspirasjonsteorier på hans egen venstreside i politikken for så å knytte disse opp mot tre navngitte politikere i FrP. Meg selv inkludert.

Les også: Tybring-Gjedde angriper «bilfritt byliv»: – Egoistisk politikk for de få (+)

– Valens skjønnmaling av Rødt og SV historiske idealisme er så man må gni seg i øynene, skriver Tybring-Gjedde, og legger til:

– En ideologi som ganske raskt ble kastet på historiens skraphaug, ikke grunnet sosialistenes selvinnsikt, men fordi de ble forbigått av historiens realiteter. De registrerte at de selv dro fordel av kapitalismen evne til skape økonomisk vekst og velferd.

annonse

Tybring-Gjedde hevder at Snorre Valen er selv et produkt båret fram av kapitalismen. Han er blitt kapitalens lakei. Hvor han retorisk skjærer av grenen han selv sitter på.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474