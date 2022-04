annonse

annonse

Vold, trusler og hets mot lærere er blitt et voksende problem i Norge.

Hvert tredje år utarbeider Statistisk sentralbyrå levekårsundersøkelsen. Der intervjuer de et representativt utvalg av ansatte i forskjellige bransjer, inkludert de som jobber i undervisning. Høsten 2021 kom resultatene av den siste undersøkelsen, med nedslående tall for norsk lærerstand.

En av fire lærere i grunnskolen utsettes for vold og trusler. Lærere på 1-10 trinn har over fire ganger så høy risiko for å bli utsatt for vold og trusler sammenlignet med yrkesaktive ellers i samfunnet. Når det gjelder volden, kan det dreie seg om slag, spark, dytting, lugging eller andre fysiske angrep.

annonse

19 prosent av lektorer og pedagoger oppgir å være involvert i ubehagelige konflikter med elever siste år. Det er særlig i videregående skole at dette fortoner seg.

31 prosent av ansatte i undervisningssektoren oppgir at de opplever høye emosjonelle krav i arbeidet. Ubalanse mellom egne følelser og de følelsene man må vise utad for å kunne møte barn og unge på en god måte kan over tid føre til økt risiko for utmattelse og sykefravær.

23 prosent av grunnskolelærere og 22 prosent av lektorer i videregående oppgir dessuten at jobben forstyrrer privatlivet.

annonse

Les også: Slår alarm om vold og trusler i grunnskolen: – Skolene skal være trygge (+)

Miljøproblem for hele skolen

– Lærere har som alle andre arbeidstagere rett på et trygt og godt arbeidsmiljø. Men dessverre viser undersøkelser at stadig flere opplever vold eller trusler om vold, fastslår Terje Skyvulstad, nestleder i Utdanningsforbundet, i en kommentar til Resett.

Resett har henvendt seg til forbundet for å få en redegjørelse for deres syn på saken.

– Det er et miljøproblem for hele skolen og et arbeidsmiljøproblem for lærerne dersom de utsettes for vold eller trusler om vold. Vårt utgangspunkt er at ingen skal oppleve å stå alene i en slik situasjon, lover Skyvulstad.

Les også: Lektor (40) begikk selvmord etter oppsigelse – la ut begrunnelsen på YouTube

Forebygging

Han understreker at arbeidsgiver har ansvaret for å følge opp og ivareta ansatte som opplever å bli utsatt for vold eller trusler.

annonse

– I tillegg til å ha et apparat som kan håndtere akutte situasjoner må det jobbes langsiktig og forebyggende med å sikre både elever og lærere et trygt lærings- og arbeidsmiljø, forklarer Skyvulstad.

Han fortsetter:

– Utdanningsforbundet jobber hele tiden med temaet. Det gjør vi gjennom å skolere tillitsvalgte og gi råd og veiledning om hvordan en håndterer og avverger situasjoner, og hvilke rettigheter og lover som skal følges. Vi har kurs for verneombud og ledere. Vi har laget en egen nettside som gir råd og informasjon, og denne våren har vi sendt ut et eget blad til arbeidsplassene som utelukkende handler om arbeidsmiljøspørsmål.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474