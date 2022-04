annonse

Var tiltalt etter Straffeloven § 305 første ledd bokstav b, jf. straffeloven § 16 for å ha forsøkt å forlede et barn under 16 år til å utvise seksuelt krenkende eller annen uanstendig adferd.

Tingrettene rundt omkring i vårt landstrakte land rettefører nærmest daglig saker hvor menn er tiltalt for å ha forsøkt å forlede et barn under 16 år til å utvise seksuelt krenkende eller annen uanstendig adferd via internett.

Resett gjengir her resultatet fra en sak.

Trøndelag tingrett

Torsdag 7. april 2022 ble det avholdt hovedforhandling i Trøndelag tingrett. En norsk mann (43) var tiltalt for å ha forledet fornærmede til å sende seksualiserte bilder av seg selv, på bakgrunn av at han hadde overført kroner 300 til henne. Fornærmede var 15 år på det aktuelle tidspunktet

Tiltalte møtte, og erkjente seg ikke skyldig etter tiltalebeslutningen.

Aktor, politiadvokat Mette Forfang Digermul, mente at tiltalte måtte dømmes i henhold til tiltalebeslutningen til å betale en bot på 18 000 kroner, sekundært 36 dagers fengsel. Dernest mente aktor at tiltalte måtte idømmes saksomkostninger etter rettens skjønn.

Advokat Synnøve Slaatsveen gikk inn for at tiltalte i all hovedsak skulle frifinnes, eller i verste fall anses på mildeste måte.

Skyldspørsmålet

Fornærmede hadde opprettet en falsk profil på Tinder. Der fremstilte hun seg selv som 18 år, samt oppga et fornavn.

Tiltalte snappet «agnet», hvoretter begge raskt gikk over til «Snapchat».

På denne kommunikasjonsplattformen kom det frem at fornærmedes navn var NN. Tiltalte fremsto som over 18 år på profilen.

Nakenbilder

Fornærmede spurte deretter tiltalte om han ønsket nakenbilder av henne, men da måtte han eventuelt vipse kroner 300 til henne.



Etter å ha kommunisert med fornærmede om hun vitterlig var 18 år, vipset han kroner 300 til henne. Deretter mottok han to nakenbilder og en videofilm.

Fotografiene og filmen som ble overført til tiltalte, viste seg ikke å være autentiske bilder og film av fornærmede.

Bedratt

Tiltalte forsto at han åpenbart hadde blitt lurt. På en eller annen måte fikk tiltalte kontakt med fornærmedes mor, og hun kunne opplyse at hennes datter hadde lurt flere menn på denne måten.

Dom

Retten var enstemmig i sin frifinnelse og skriver følgende:

«Dialogen mellom tiltalte og fornærmede på Snapchat er ikke fremlagt for retten. Det kan etter rettens syn legges til grunn som bevist at dialogen var relativt kortvarig, og at det var fornærmede som spurte om tiltalte ville ha nakenbilder av henne mot å betale 300 kroner, og at denne forespørselen kom tidlig i kontakten mellom dem. Etter at pengene og bildene var overført, opphørte kontakten mellom tiltalte og fornærmede. På bakgrunn av bevisførselen i saken kan det etter rettens syn ikke legges til grunn at tiltalte har vært aktiv og mast om bilder, eller lokket og lurt fornærmede med penger for å få tilsendt bilder. Han har etter rettens syn ikke påvirket fornærmede psykisk for å få henne til å sende nakenbilder. Siden fornærmede overførte bildene kort tid etter at hun hadde mottatt 300 kroner på vips, viser dette etter rettens syn at hun hadde falske bilder lett tilgjengelig som hun kunne sende til tiltalte. Dette underbygger at fornærmede allerede forut for at kontakten mellom dem ble opprettet på Tinder og Snapchat, hadde til hensikt å lure tiltalte til å sende henne penger mot falske bilder. Det er også bekreftet av fornærmedes mor, og i retten av fornærmede selv, at fornærmede hadde lurt mange menn på denne måten. Hva som er bakgrunnen for at fornærmede har opptrådt på denne måten har retten liten informasjon om, utover at fornærmedes mor skal ha informert tiltalte om at fornærmede brukte pengene til å finansiere sin bruk av rusmidler.

Når det gjelder tiltaltes subjektive skyld, herunder om han burde gjort ytterligere undersøkelser vedrørende fornærmedes alder før han vipset pengene og mottok bildene, er dette uten betydning for skyldspørsmålet når det objektive gjerningsinnholdet i bestemmelsen ikke er oppfylt. Retten går derfor ikke nærmere inn på denne vurderingen.

Etter rettens syn er ikke de objektive vilkårene for straff etter straffeloven § 305 bokstav b til stede. Da både de objektive og subjektive vilkår for straff må være oppfylt for at tiltalte skal kunne domfelles, skal tiltalte frifinnes. Dommen er enstemmig.»

