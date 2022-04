annonse

Det er ved USAs grense mot Mexico migrantene forsøker å trenge inn. Antallet i mars er opp 24 prosent fra samme måned i fjor.

Reuters skriver at amerikanske myndigheter har arrestert 210 000 migranter som forsøkte å krysse grensen til Mexico i mars. Det er høyeste antallet på to tiår. Det kan bli en stor utfordring fremover for USAs president Joe Biden, som han kritiserte Donald Trumps holdning til innvandring og ville ha en mer liberal politikk.

Antallet migranter i mars er en økning på 24 prosent fra samme måned året før, da 169 000 migranter ble tatt ved grensen. Amerikanske myndigheter anslå at rundt 18 000 migranter kan komme hver dag i ukene fremover.

Halvparten av migrantene som har blitt tatt ved grensen mellom USA og Mexico de siste månedene har vært fra de tradisjonelle landene Mexico, Guatemala, Honduras og El Salvador. Men nå har migranter i økende grad ankommet fra fjernere steder, inkludert Ukraina og Russland.

Rundt halvparten av migrantene ble utvist under «Title 42», det gir grensepolitiet anledning til å utvise personer i løpet av kort tid uten at de får muligheten til å søke om asyl i USA.

I mars 2021 rapporterer Reuters at Mexicos regjering uttrykte bekymring for at president Joe Bidens innvandringspolitikk vil føre til en massiv økning i ulovlig innvandring til USA, som vil gi store forretningsmuligheter for landets voldelige narkotikakarteller.

– De ser på ham som innvandrerpresidenten, så mange føler at de skal komme seg inn i USA, sa den meksikanske presidenten Andrés Manuel López Obrador den gang om innvandringspolitikken til Biden.

Joe Biden løftet på de strenge tiltakene Donald Trump iverksatte. Selv om hans egen statsråd for homeland security (innenriks) advarte om at antallet migranter som har strømmet til grensen var «overveldende».

Bidens politikk har påvirket grensesituasjonen betydelig siden han tiltrådte som president 20. januar 2021. Bare måneden etter ble mer enn 100.000 migranter arrestert for å ulovlig forsøke å komme seg inn i USA – det høyeste antallet for februar måned siden 2006. I mars 2022 har antallet blitt doblet og kommet opp til over 200 000 migranter.

