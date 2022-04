annonse

Uttalelsen kommer fra Rashid Nawaz (Ap).

Tidligere denn uken ble det kjent at politiet har nektet SIAN å holde en markering på ansøkt sted på Stovner fredag kl. 13. I et brev til SIAN skrev politiet at de mente stedet ikke var egnet. De tllbød å legge til rette for markeringen et annet sted, noe SIAN ikke har akseptert. Det er ikke ilagt noe forbud fra politiet om å brenne koranen.

Nawaz mener koranbrenning i seg selv er ulovlig.

– Å brenne Koranen er ikke ytring, og det er riktig av politiet å ikke gi tillatelse. Det er hatkriminalitet, noe som er tydelig nedfelt i lovverket. Dette er paragrafer som jeg synes er rart ikke brukes oftere, sier leder av bydelsutvalget (BU) i Bydel Stovner, Rashid Nawaz (Ap) til Dagsavisen.

Han vil også sette «visse grenser» for ytringsfriheten.

– Det skal være lov å si mening, men når man begynner å krenke enkeltmenneskets religion, da er det hatkriminalitet. Det skal være lov å ytre, men innenfor visse grenser, og jeg kunne gjerne stått utenfor en ambassade, moske eller kirke og demonstrert. Og jeg hadde blitt like forbannet om noen hadde tent på Bibelen eller andre hellige bøker, som Koranen, sier Nawaz.

Han fortellere videre til avisen at mange i bydelen angivelig er redde for hva som skal skje.

– Mange, særlig barn og eldre er redde for å gå i moskeen. Jeg har fått flere meldinger og telefoner fra bekymrede foreldre som ikke tør å sende ungene til for eksempel koranskole i moskeen, sier Nawaz.

Påsken hevder han å ha brukt til til å berolige bekymrede innbyggere i bydelen etter det ble kjent at SIAN ville ha en markering.

– De er redde for at det samme vil skje her som i Bærum, da en enslig høyreekstrem tok seg inn i den sunniislamske barelvi-moskeen Al-Noor Islamic Centre, med hensikt å drepe flest mulig, sier lederen av bydelsutvalget.

Er lov

Politidirektør Benedicte Bjørnland ga i 2019 ut en omstridt ordre til sine egne ansatte om at de hadde lov til å bryte inn og avverge offentlig skjending av koranen.

– Det å skjende koranen vil kunne være, i en gitt kontekst, brudd på straffelovens § 185 om hatefulle ytringer, uttalte Bjørnland.

– Om dette er riktig, er det en skandale. Politiet kan ikke sensurere koranbrenning og det må direktøren vite. Det er grunnlovsstridig forhåndssensur, skrev jusprofessor ved UiB Hans Marthinussen på Twitter den gang som reaksjon.

Daværende justisminister Jøran Kallmyr var klar på departementets syn.

– Brenning av Koranen er ikke straffbart. Det er det klare utgangspunktet, sa Kallmyr til Resett.

– Politi-nekten er et skritt på vei vekk fra demokrati, mente SIAN-leder Lars Thorsen.

Han bekreftet at de fortsatt har planer om en markering fredag.

– Men hvor og når, og i hvilken grad, vil jeg ikke si noe om nå, sa han.

