Administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentene mener situasjonen for de som bygger boliger her i landet, er langt verre enn under pandemien.

– Prisene går opp hele tiden, og ingen vet hvor dette ender. Dermed er det ingen som tør å skrive fastpriskontrakter slik man har gjort frem til nå. Da stopper det opp, sier Jæger til NRK.

I mars falt igangsettingen av nye boliger med en tredel.

Entreprenørene som bygger boligene, vil ikke lenger avtale fast pris på byggeprosjektene, fordi det er nærmest umulig å vite hva slags tall som skal legges inn i kalkulatoren.

Frykter for konsekvensene

– Det er stor usikkerhet. De som har hatt fastpris og som nå ikke har fått regulert prisene ut til forbruker, de er bekymret for at de ikke greier å dekke kostnadene. Det kan føre både til konkurser og at man ikke klarer å levere innenfor de tider man snakker om, sier Jæger.

