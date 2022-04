annonse

Det brenner i et skogsområde på åtte mål på Tryvann i Oslo. Brannvesenet opplyser å ha delvis kontroll på brannen.

Området kalles Ringeriksflaka og ligger nordvest for Tryvannstårnet.Omårdet er et populært turområde i Nordmarka.

Omfanget av brannen skal være på omtrent åtte mål, opplyser vakthavende stabssjef Nicklas Helgstrand i Oslo brann- og redningsetat.

– Det ser ut til at vi holder det der, nå som vi har fått inn skogbrannhelikopter, sier han til NTB i 15-tiden.

Det er veldig tørt i nordmarka i Oslo ettersom det det kun har falt det til sammen 13,2 millimeter nedbør i byen mellom 25. februar og 21. april – det laveste nivået siden 1974, ifølge Meteorologisk institutt.

I tillegg er brannen i et svært utfordrende terreng.

– Det er veldig bratt og glatt. Det er en krevende situasjon for mannskapene. Vi har hatt vann på brannen i cirka en time, sier Helgstrand.

Brannvesenet anvender en pumpe som forsyner området med vann via slanger, opplyser han.

Klokka 15 er det rundt 30 mannskaper med 8 biler på stedet.

Politiet skriver på Twitter at det ikke er klart per nå hva som er årsaken til brannen, og at det ikke er behov for evakuering.

