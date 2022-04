annonse

Britisk etterretning sier i sin nyeste oppdatering at russiske styrker er frustrerte over at krigen ikke går som planlagt.

I en ny rapport lagt ut på Twitter av Det britiske forsvarsdepartementet fredag kveld konkluderes det med at «Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgus uttalelser om å innføre nye typer krigføring er en stille innrømmelse av at krigen ikke går slik Russland hadde forventet».

– Selv om dette kan tyde på en forståelse av at krigen ikke går som planlagt, vil det ta noe tid å oversette dette til tilpasset taktikk, teknikker og prosedyrer, og deretter iverksette disse for å bedre den operasjonelle effekten, særlig når det gjelder landbaserte manøvre, står det i rapporten.

– I mellomtiden er det derfor sannsynlig at Russland fremdeles vil være avhengig av bombing som et verktøy for å undertrykke ukrainsk motstand mot russiske stryker. Som følge av dette er det trolig at russiske styrker vil fortsette å være frustrerte over sin manglende evne til å overvinne ukrainsk forsvar raskt.

