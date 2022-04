annonse

Etter første valgomgang ved presidentvalget i Frankrike har de fleste tapende presidentkandidater på venstresiden gitt råd til velgerne om å stemme på Emmanuel Macron i andre valgomgang. Dette må trolig anses å være feil anbefaling til velgerne.

Begge finalistene, Macron og Marine Le Pen, er i utgangspunktet sterkt uønsket som statssjef. Le Pen og hennes høyrenasjonale parti har gjennom årtier vært venstresidens ideologiske hovedmotstander. Macron oppfattes av de fleste politikere og velgere på venstresiden som en autoritær og upålitelig president, med brutale tiltak og usosial politikk.

I en slik skarp dilemmasituasjon synes det naturlig at en politisk leder ikke oppfordrer til å stemme på en bestemt kandidat. På den måten viser man best respekt og tillit til sine velgere, og at det ikke forventes at noen skal stemme mot sin overbevisning.

Alternativt kan man vise en vei ut av dilemmaets uføre ved å gjøre som presidentkandidaten fra det moderate og humanistiske sentrum, Jean Lassalle, som fikk 3,1% av stemmene i første runde. Han uttrykte seg omtrent slik: «Dette er et valg mellom pest og kolera. Jeg stemmer derfor blankt.»

Skulle man som politisk leder på fransk venstreside likevel ønske å gi et råd til velgerne, må en identifisere det minste ondet – kolera – som tilsvarer alternativet der en kan forvente at politikken som føres blir minst mulig venstrefiendtlig. I motsatt fall – med en anbefaling om pest – oppfattes politikeren som irrasjonell og mister troverdighet og tillit.

En vurdering av pest og kolera i tilknytning til andre runde av presidentvalget bygger på noen forutsetninger, hvorav den viktigste er målsettingen om å begrense presidentens makt mest mulig. En bredere gjennomgang av spørsmålet innebærer videre at man må ta i betraktning også det etterfølgende valget på nasjonalforsamling i juni, dvs. at resultatene av presidentvalget og parlamentsvalget må ses under ett.

I Frankrike har presidenten svært stor makt, nærmest av den gammelmonarkiske sorten, forutsatt at presidentens politiske parti har flertall i nasjonalforsamlingen, slik tilfellet har vært for Macron i de siste fem årene. Presidenten kan imidlertid stort sett vingeklippes, unntatt i utenriks- og forsvarspolitikk, dersom hans politiske motstandere har flertall i nasjonalforsamlingen.

Presidentens makt kommer i en mellomstilling i situasjoner der hans parti er ledende, men må lage en regjeringskoalisjon eller en allianse med andre partier for å få flertall.

Om vi ser bort ifra situasjoner med koalisjoner eller liknende, fins det fire mulige «ytterpunkter» av utfall etter valgene på president og nasjonalforsamling:

Macron blir president og hans sentrumsparti får rent flertall i nasjonalforsamlingen. Macron blir president og opposisjonspartiene (til venstre og høyre) får flertall i nasjonalforsamlingen Le Pen blir president og de nasjonale/radikale høyrepartiene får rent flertall i nasjonalforsamlingen. Le Pen blir president og opposisjonspartiene (venstresiden, sentrum, ikke-nasjonale høyre) får flertall i nasjonalforsamlingen.

Det mest negative alternativet for en typisk venstresidevelger må antas å være 1, fordi:

En grovanalyse av presidentprogrammene fra første valgrunde indikerer at politikken til venstresidens dominerende figur Jean-Luc Mélenchon har klart større nærhet til Le Pen enn til Macron. Dette gjelder bl.a. sosial- og inntektspolitikk, demokratireformer, samt EU-, forsvars- og utenrikspolitikk.

Macron har betydelig støtte i EU og hos oligarker, finansforetak og konsulentselskaper, og har gjennom fem år plassert en rekke av sine folk i statlige organer. Disse vil spille på lag med Macron om han blir president, og snarere utgjøre motvekter til Le Pen om hun velges.

Man har erfart at Macron utøver sitt presidentvirke på svært kritikkverdig vis. Le Pen vet man ikke hvordan vil opptre, men det skal mye til om hennes standard blir like avvikende som Macrons.

At Le Pen er kvinne, blir mest et halmstrå. Men at Le Pen som barn ble mobbet på grunn av sin beryktete far, som 8-åring overlevde et bombeattentat, og at hun i mange år var alenemor, kan gi et håp om mer humanitet og mindre kynisme enn vi finner hos en arrogant og empatifattig teknokrat som Macron.

Min påstand er derfor at for en venstrevelger vil det mest negative alternativet være 1 (pest), og deretter alternativ 3 (kolera). Det er vanskeligere å fastsette rekkefølgen på alternativene 2 og 4, det vil avhenge av parlamentets sammensetning, herunder venstrepartienes totale og innbyrdes vekt.

Jeg heller dog til at 4 i alminnelighet gir best muligheter til å få venstrepolitiske gevinster, grunnet at venstresiden lettere vil kunne stå samlet og opponere mot Le Pen enn mot Macron. Macrons posisjon i sentrum av det politiske landskap kombinert med hans nærhet til eliter og store taktiske dyktighet kan lett føre til at venstresiden splittes eller på annen måte spilles ut over sidelinjen.

Det bør derfor være grunnlag for å treffe følgende konklusjon: Siden alternativ 3 for en typisk venstrevelger neppe kan være verre enn 1 (det meste tyder på det motsatte), og siden 3 er det minst sannsynlige utfallet, kan det betraktes som en feil, når en tapende presidentkandidat på venstresiden oppfordrer sine velgere til å stemme på Macron i andre runde.

De aktuelle politikernes tvilsomme råd skyldes trolig at de er fanget av sin egen ideologi. De overser at noen ganger vil en presidents personlige egenskaper, redelighet og bindinger bety mer for maktutøvelsen enn presidentens ideologiske budskap og referanser. Og hva om Macrons ideologiske ytre til overmål skjuler et enda skrøpeligere ideologisk indre? Mye tyder nemlig på at så er tilfelle.

