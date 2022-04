annonse

annonse

FN mener investeringer i olje og gass er bortkastet, og at fossiltiden er over.

FNs generalsekretær António Guterres mener det er moralsk galskap å investere i fossilt brennstoff. Det uttalte han da den tredje delrapporten fra FNs klimapanel ble lagt frem, skriver NRK.

Rapporten omhandler løsninger for å nå målene i Paris-avtalen. Der har de regnet ut at investorene kan oppleve bortkastede investeringer på 11.800 milliarder dollar i 2050, eller 100.000 milliarder norske kroner.

annonse

– Tallet for bortkastede investeringer er basert på at hvis vi endrer retning på klimapolitikken for å begrense den globale oppvarmingen til 2 grader eller mindre i år 2100, sier Christa Clapp fra Cicero.

Hun har vært hovedforfatter i kapitlet om klimafinansiering i FNs klimarapports tredje delrapport, som er på 3656 sider, og mener at det ikke er en god ide å investere i fossile brennstoffer når man ikke kan bruke det på grunn av klimaendringene.

– Investeringer innen urban infrastruktur, transport og energisektoren vil ikke lenger være lønnsomme på grunn av CO2-prising, sier Clapp.

annonse

Les også: FrP-politiker til Resett: – EUs hodeløse energi- og klimapolitikk skal ikke ødelegge for Norge (+)

Disse «dommedagsprofetier»

– Industri og næringspartiet (INP) er enig med FNs klimapanel i at olje og gassvirksomhet vil tape store summer, men bare dersom vi fortsetter å den hodeløse økningen av CO2-avgiften, sier Owe Ingemann Waltherzøe til Resett.

Han er leder av INP, og mener det interessante med disse «dommedagsprofetiene» er imidlertid det moralske aspektet og den nærmest religiøse tilnærmingen til klimadebatten.

– Vi savner en moralsk debatt om hvordan vi skal erstatte energien som vil falle bort dersom vi fortsetter å redusere uttak av fossilt.

Les også: Tybring-Gjedde mener «indre by» skiller seg ut: – De er gjerne røde og opptatt av klimaspørsmål (+)

Waltherzøe sier at det ikke er identifisert en bærekraftig erstatning, kun mål om redusert CO2-utslipp. Det snakkes mye om elektrifisering, og da for Norges del havvind, uten at man har tatt en debatt om den etiske dimensjonen.

Å tømme verdens ressurser av, for eksempel, kobber og fosfor for å realisere vestens mål om å elektrifisering av transportnæringen stiller flere spørsmål enn svar, mener han.

annonse

– Det er rett og slett umoralsk å hindre fattigste landene å ta del i vår utvikling. Fosfor brukes blant annet til produksjon av gjødsel, en vare de fattigste landene er totalt avhengig av til sin produksjon av mat. Barnearbeid ved utvinning av metaller, særlig i Kongo, må det bli slutt på. INP mener vi må ta en fot i bakken og tenke konsekvenspolitikk, det vil si at vi identifiserer alle sider ved klimasatsingen, sier han til Resett og avslutter:

– For Norges del, som står for 1,39 promille av verdens klimagassutslipp, håper jeg vi etter hvert innser at å delta i Paris-avtalen har ingen praktisk betydning for klimasatsingen, symbolsk. Den som skal slukke lyset på norsk sokkel er ennå ikke født.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474