Marie Ulven Ringheim, kjent under artistnavnet girl in red, fikk Spellemannprisen under den årlige musikkfesten fredag kveld.

Prisen for Årets Spellemann deles ut hvert år som en vandrepris til en artist som har «utmerket seg særskilt i året som har gått».

Hovedpersonen ervarselv ikke til stede i Oslo på årets utdeling ettersom hun for tiden er på turné i USA. Fredag kveld står hun på scenen i Phoenix i Arizona. I forrige uke opptrådte 23-åringen fra Horten på selveste Coachella-festivalen, hvor hun ble skamrost av anmelderne. I mai legger hun ut på en omfattende Europa-turné.

Ringheim er i år nominert til rekordmange sju priser, som aldri før har skjedd Spellemann-historien.

Hun slapp sitt første studioalbum «If I could make it go quiet» i april i fjor til strålende anmeldelser fra kritikerne.

I fjorårets Spellemann-utdeling ble hun belønnet med blant annet prisen for Årets internasjonale suksess, og året før mottok hun prisen for Årets gjennombrudd.

