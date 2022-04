annonse

Langt flere er blitt truet på jobb.

En undersøkelse gjennomført blant Fagforbundets ansatte i Nav viser at 13 prosent oppgir å ha vært utsatt for vold, og 67 prosent svarer at de har mottatt trusler på jobb, skriver VG.

31 prosent har vært truet 2–5 ganger, 13 prosent 5–10 ganger og 13 prosent elleve ganger eller flere.

– Trusler inntreffer oftere enn vold, men enhver voldssituasjon er en for mye, sier Trond Finstad, leder for yrkesseksjonen for kontor og administrasjon i Fagforbundet.

– Nav er en arbeidsplass med mange dyktige fagfolk som er hverdagshelter på vegne av fellesskapet. De gjør en viktig jobb for innbyggerne når det trengs som mest, sier han.

