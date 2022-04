annonse

annonse

Uke elleve av Premier League darts så MVG bli fratatt topplassen i sammendraget.

«The Ferret», walisiske Jonny Clayton, tok nemlig sin andre seier, og klatret med det på topp av listen igjen.

Under stevnet, som gikk av stabelen i Aberdeen i Skottland, kunne vi også se norske flagg i salen. Interessen for dart er stor rundt om i verden, og Norge er intet unntak i så måte.

annonse

Clayton har vist seg å være den mest stabile av alle spillerne i årets Premier League darts, noe han har vist ved å vinne to ganger og å minst komme til semifinalen i de fire siste omgangene.

Clayton slo skotske Gary Anderson lett i sin første kamp, deretter nok en skotte i Peter Wright, før han slo den tidligere sammenlagtlederen, nederlandske Michael van Gerwen i finalen.

Clayton hadde fire 180 og et gjennomsnitt på nesten 104 i finalen, og lå en stund under 4-2, før han gjorde et fantastisk comeback.

Bumping to win in Aberdeen 👍 Had my work cut out playing against 2 Scots, but happy to have come out the other side, and another great battle with @MvG180 👏 thanks for all the support 👍🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 @NolanWindows @THEDJSHOP @zwasports @MarshallMotorGp @ModusDarts180 @reddragondarts pic.twitter.com/CZoH8AOnyU

— Jonny Clayton (@JonnyClay9) April 21, 2022