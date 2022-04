annonse

Økokrim har tatt ut tiltale for forsettlig, grovt skattesvik mot tidligere fotballspiller og skuespiller John Carew.

Det er Carews advokat Berit Reiss-Andersen som fredag bekrefter i en pressemelding at den tidligere fotballspilleren er tiltalt for grov skatteunndragelse.

Carew anklages i tiltalen for å ha unndratt 5,4 millioner kroner i skatt i årene 2014 til 2019. Dette er etter at 42-åringen la opp som fotballspiller, skriver VG.

I denne perioden hevder Økokrim at Carew ikke oppga en inntekt på 12,8 millioner kroner, samt en formue på totalt 307 millioner kroner.

– Min klient bestrider deler av tiltalen som er tatt ut mot ham. Han har ikke handlet med forsett, men i god tro og på basis av uriktige skatteråd, sier Reiss-Andersen.

– Jeg er klar over at jeg har et selvstendig ansvar for å gi riktig informasjon, men jeg har vært omgitt av rådgivere og støtteapparat siden jeg var ganske ung og har nok definitivt større kunnskap om fotball og eiendomsinvesteringer enn om kompleks skatterett for utenlandsboende, sier Carew.

– Jeg fått råd som i ettertid har vist seg å være feil. Dette er leit for alle parter, men jeg har altså ikke handlet med overlegg, og jeg ser fram til å forklare det for retten, sier Carew.

Carew sto oppført med 8,3 millioner kroner i inntekt i 2020, og en skatt på 2,4 millioner. Formuen var oppgitt til 72 millioner kroner i skattelistene for dette året.

Carew sier at han ønsker å gjøre opp for det som er gjort feil, Ifølge NTB.

