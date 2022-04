annonse

Medarbeider i Islam Net, Vegar Jørgenstuen mener at det foregår vaskeekte diskriminering av flyktninger på bakgrunn av opphavsland.

Ukrainere er velkommen, men ikke andre, hevder han.

Erlend Wiborg fra Frp derimot kaller det å hjelpe i nærmiljøet.

– Her utgjør Fremskrittspartiet et godt eksempel. De ønsker å opprette et såkalt hurtigspor for ukrainske flyktninger, slik at de kan gå rett i jobb samtidig som de gjennomfører en rask norskopplæring, skriver Jørgenstuen i Utrop, og legger til:

– I kontrast til dette, ønsket Sylvi Listhaug og Jon Helgheim å gjøre det umulig for flyktninger fra Afrika og Midtøsten å få opphold gjennom asyl, selv om disse har kommet seg til Norge.

Han skriver at de skal da ha lov til å søke asyl, men ikke få komme inn i landet og søknaden skal i alle tilfeller kunne avslås. Jørgenstuen mener at kjernen er unektelig at det her foregår vaskeekte diskriminering av flyktninger på bakgrunn av opphavsland.

– De som er lyse i huden blir prioritert, de som er mørke blir ifølge flere medier behandlet som dyr.

Hjelpe i nærområdet

– Dette er sludder og vås fra Jørgenstuen, sier Erlend Wiborg til Resett.

Wiborg sitter på Stortinget og er Frps innvandringspolitiske talsperson. Han sier at dette handler om å hjelpe folk i våre nærområder, det har alltid FrP stått for.

– Det at vi ønsker et hurtigspor handler om at ukrainere er i vår kulturkrets og trenger derfor ikke samme opplæring for å kunne fungere i det norske samfunnet, sier han.

En analfabet fra landsbygda i Somalia har helt andre behov for å kunne fungere i det norske samfunnet enn en person fra Kyiv.

– Dette ser vi tydelig gjennom hundretusenvis av østeuropeere som har reist til Norge for å arbeide de siste 20 årene. De har i stor grad klart seg godt uten behov for et langt integreringsløp. Da klarer selvfølgelig ukrainere det samme.

