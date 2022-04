annonse

annonse

Statens selskap legger ned de siste kullgruvearbeidsplassene i Norge. – Det er jo en vanskelig omstilling, sier kronprins Haakon etter å ha møtt de som rammes.

– De er flinke til det de driver med. Det er mange bra folk som jobber i Store Norske. Jeg stor forståelse for at det setter i gang følelser, og at denne omstillingen også er vanskelig, sier kronprins Haakon etter å ha besøkt arbeiderne i Gruve 7 på Svalbard.

Gruva skal legge ned, og all den norske gruvedriften på Svalbard skal stanses etter 2023. Det har det statlige eide selskapet Store Norske bestemt.

annonse

– Gruvedriften har jo vært en bærebjelke i samfunnet på Svalbard historisk. Store norske har jo vært den største arbeidsgiveren og veldig viktig på Svalbard. Nå er det omstilling, og mange av gruvene er allerede stengt, og de rydder opp, sier kronprinsen.

– Symbolpolitikk

En av dem han møtte i gruva, var Svein Jonny Albrigtsen. Han har jobbet i gruvene siden 1985 og leder an i kampen for å beholde arbeidsplassene, både som leder i Svalbard Ap og LO på Svalbard.

– Det er jo vi som har vært stabiliteten her i alle år. Jeg vil si at vi har vært Norges verktøy på Svalbard. Og så skal de bare legge det ned på grunn av det jeg kaller symbolpolitikk, sier han til NTB.

annonse

Han peker på at mye av kullet går til metallurgisk industri, og at det er veldig rent sammenlignet med mye annet kull. I tillegg mener han at industrien er viktig for Norges suverenitetshevdelse på øygruppen.

Framtidsmuligheter

Når de norske gruvene legges ned, er det bare den russiske gruva i Barentsburg igjen.

– Norge er jo ikke blitt direkte utfordret på suvereniteten ennå. Men det kan jo komme mer slik den politiske situasjonen er i dag, sier han.

Kronprinsen har fått med seg diskusjonen og fikk også klar beskjed fra Albrigtsen om hva arbeiderne mener. Han forstår utfordringene.

– Men jeg skjønner at både arbeidstakerorganisasjonene jobber med å ivareta de ansatte på best mulig måte, og også Store Norske jobber så godt de kan med å få til denne omstillingen på best mulig måte. Og de ser på framtidsmuligheter også på andre ting enn kull, for eksempel på fornybar energi i kalde arktiske klima, sier kronprinsen, som ikke ønsker å uttale seg om omkampen for å fortsette gruvedriften.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474