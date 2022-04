annonse

En mann i 20-årene er tiltalt for drap og voldtekt av sin tidligere ektefelle i Molde og drapsforsøk på to andre personer.

Saken starter 10. mai, og det er satt av elleve dager i retten, skriver NRK.

Mannen er tiltalt for drap og voldtekt av sin tidligere kone, og for å ha forsøkt å drepe en far og en sønn rett etterpå. Han er også tiltalt for vold mot en tredje person.

Hendelsene fant sted i november 2021, og politiet rykket ut til to forskjellige åsteder. Kvinnen ble funnet død på det ene, mens det var flere personer til stede, inkludert én alvorlig skadd person, på det andre.

Ifølge tiltalen har mannen brukt grov vold mot flere av ofrene sine, og politiet bekrefter at han har brukt en vektstang.

– Det er en svært alvorlig tiltale. Det er en kvinne som er drept, og i tillegg et svært brutalt angrep på en familie i Molde, sier politiadvokat Inger Myklebust.

Mannen i 20-årene har ikke erkjent straffskyld for drapet.

