President Vladimir Putin skal møte FNs generalsekretær António Guterres i Russland i neste uke, melder Kreml.

I en pressemelding fra FNs generalsekretær står det at besøket finner sted mandag. Der står det også at han kommer til å bli tatt imot av Putin, og at han skal spise lunsj og ha et møte med Lavrov.

Beskjeden fredag kveld kommer to dager etter at det ble kjent at Guterres har bedt om å få møte Putin i Moskva og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i Ukraina.

Motivet for møtene er ifølge FNs generalsekretær å presse på for å finne en fredelig løsning på konflikten og få slutt på krigen i Ukraina.

Guterres har skrevet brev til både Putin og Zelenskyj. De ble sendt tirsdag. Dagen etter opplyste FN at han ennå ikke hadde fått svar.

Ifølge Kremls talsmann Dmitrij Peskov ankommer Guterres tirsdag for å ha samtaler med utenriksminister Sergej Lavrov.

– Han kommer også til å bli mottatt av Russlands president Vladimir Putin, sier Peskov fredag kveld.

