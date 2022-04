annonse

Den tidligere bokselegenden gikk amok på et fly.

Yahoo Sports skriver at Tyson skal ha blitt provosert da en medpassasjer mobbet og kastet en flaske på ham.

Provokatøren skal ha vært svært beruset. I videoen, som er gått viralt på sosiale medier, slår Tyson mannen flere ganger i det andre prøver å roe han ned.

#miketyson seemed to lose his cool on a #plane on Wednesday night … repeatedly #punching a man in the face after the guy had apparently annoyed him. Video Footage: TMZ pic.twitter.com/xiy9zgdrhd

