annonse

annonse

Det var Rita Karlsens innlegg på HRS: «Hvem i all verden er Bjørn Arild Gram?”

som tok opp spørsmålet om våre etter hvert så finslipte politiker-broilere.. Og

denne gangen gjaldt det den av Jonas Gahr Støre nyutnevnte forsvarsminister

Gram.

Ifølge Dagbladet skal flere «aktuelle kandidater» ha takket nei til

forsvarsminister-posten.. Det sier jeg slettes ikke noe om. Så skjev-kjørt og heller

ubehjelpelig som landets regjering fremstår.

For det synes som vi har finansministre som ikke kan finans, helseministre uten

bakgrunn fra helsevesenet og statsministre uten den minste erfaring fra

et arbeidsliv utenfor politikken. En Marie Hansen i debattfeltet som fulgte, sa det

slik: «Det er dypt tragisk at det meste av det «politiske Norge» er mest opptatt av

(disse) egentlige ubetydelige sakene. Og at det stort sett oversees at landet vårt

ødelegges mer og mer ved en raskt økende utskifting av den innfødte befolkningen

med mennesker som ikke har de samme holdninger og verdier som oss».

annonse

Hvordan Norge (og Europa) ledes, er til stor bekymring; det ved at riksmediene

ikke opplyser og forsvarer folket ved skikkelig å omtale hele sannheten. Er de kjøpt

og betalt av statsmakten? Verst er at samfunns virkeligheten aktivt skjules av de

godt betalte riksmedie-redaktørene, som var de bevisst delaktige i den

utforkjøringen som Norge nå følger, i kjølvannet av et nær tapt Sverige; nå tydelig

med tapt, sivilisert samfunnskontroll. Hva slags lojalitet er dette blitt? Er landets

redaktører blitt til de reneste landsforrædere – slik faktisk en del overløpere ble det

under tysk okkupasjon? Aftenposten var den gang kanskje verst.

Les også: Wiborg omtaler innvandrerungdom bak bråket som «utakknemlige»: – De får finne seg et islamistisk land å bosette seg i

Dette mitt innlegg har neppe noen sjanse til publikasjon i de statsfinansierte

riksmediene, NRK inkludert. Men setter ikke det samtidig to streker under selve

svaret? At den norske staten og elite-politikerne ikke er på folkets sanne, samme

rette side ved senest ikke å advare oss om de økende farlige svenske tilstandene.

Vi ofres overfor regelrett politiske tildekning, hvorved vi falskt og bevisst ensrettes,

og det skammelig på flere enn en måte. Politikerne står ikke rett-ryggede opp, de

er mer opptatt av sine karrierer enn vern om folkets og landets beste.

annonse

Til neste valg må hele det svulstige, egoistiske Stortinget avløses. For kanskje

endelig, nå under påsken, har Sveriges ulykke åpnet det norske folkets øyne. Men

det forutsetter at riksmedie-redaktørene ikke fortsetter å forlede sine indoktrinerte

og enfoldige lesere, at det virkelig begynner å brenne under forrædernes føtter. Og

hvor alvorlig det står til med Sverige, gikk frem av den kjente Helena Edlunds

«Kampen om Sverige har begynt» datert 16/4/22 på Document. Og dessverre, hun

var ikke optimistisk.

Sverige kommer litt til Norges hjelp ved sin nå demonstrerte politiske svakhet og

udugelighet. En nær borgerkrig i Frankrike like så. For det ulmer i et Europa av

misbilligelse over kjøreretningen; samt inflasjonen og energi- og strømprisene.. Og

dersom vi i tillegg får matkrisen som annonsert, da blir elendigheten umulig å

tildekke, i et også økonomisk svakt Europa; i folkelig forargelse. Europa trenger

ledere som respekterer og underordner seg folkets behov for trygghet – i bytte med

streng lov og orden. Og dersom muslimske «innflyttere» og deres etterslekt ikke

innordner seg vår lov og orden, da blir de å utvise – om nødvendig med makt.

Stakkars svenskene, vårt broder-folk, det sier mange med meg, en ufattelig

skjebne som det forgjeves lenge har vært advart mot. Dersom Jonas ikke nå forstår

alvoret – implisitt også for fedrelandet Norge – vil han gå ned i norsk historie som

den verste, den mest tafatte, unorske og ansvarsløse statsministeren noensinne.

Ikke at Erna Solberg var mye bedre, egoistiske karriereglobalister begge to. De som

leser Edlunds alvorstunge innlegg, vil knapt glemme dem. Og Norge, som enn så

lenge ligger Sverige marginalt bedre an, må kanskje forberede seg på flyktninger

derfra. Da tror og håper jeg at vårt utsatte og sårbare grenseland Norge våkner.

Men det kanskje blir for sent – om da ikke Jonas snarest velger folkets side. Og

tydeliggjør det.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474