Det er knapt et år siden hun stod frem i Aftenposten og ville hjem.

I 2014 reiste norske Aisha Shazadi Kausar til Syria for å tilslutte seg terrororganisasjonen Islamsk Stat (IS).

Men oppholdet ble ikke bare fryd og gammel. IS ble til slutt bombet sønder og sammen, og Kausar endte opp i en flyktningleir. Hun og sønnen på seks år var pr. mai 2021 internert i al-Roj nordøst i Syria.

Gjennom Aftenposten formidlet Kausar da et sterkt ønske om å vende hjem til Norge, og uttrykte dyp anger.

– Jeg innrømmer at jeg har gjort feil, og jeg betaler en høy pris for disse feilene og angrer dypt, sa Kausar.

Samtidig hadde hun anmodet Utenriksdepartementet om konsulær bistand til å vende tilbake til fedrelandet sitt.

Snaut ett år senere har pipa fått en annen låt. Nå vil hverken Kausar eller hennes norske IS-medsøstre i Syria hjem.

Dette får Aftenposten bekreftet fra Utenriksdepartementet nå i helgen. Grunnen til helomvendingen er ikke kjent.

Men på spørsmål fra Aftenposten antyder utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) at IS-kvinnene har fått med seg at Sumaira Ghafoor i fjor ble domfelt.

– Jeg vet ikke hvorfor. Men på generelt grunnlag kan jeg si at det er klart at mange som har returnert, er blitt straffeforfulgt i de landene de er blitt returnert til.

I tingretten ble Ghafoor dømt til tre og et halvt års fengsel. Dommen ble anket, og lagmannsretten landet nylig på to og et halvt år.

NRK har også omtalt Kausars snuoperasjon. De skriver at Kausar er siktet av PST for deltakelse i en terrororganisasjon.

Dette er de norske kvinnene i Syria:

Aisha Shazadi Kausar (30), fra Bærum. Har ett barn. Har tidligere sagt til Aftenposten at hun ønsker å komme tilbake til Norge, men helst Pakistan. I oktober 2020 sa hun til NRK at hun angret på at hun hadde bedt norske myndigheter om hjelp. 18. mai 2021 meldte Aftenposten at hun ønsket hjelp fra norske myndigheter.

Kvinne (23), fra Bærum. Har ett barn. Har sagt til Aftenposten at hun ønsker å returnere til Norge. Hun vil ikke ta avstand fra IS.

Kvinne (27), fra Bærum. Har to barn. Har også sagt at hun vil til Norge med barna, men har ikke bedt norske myndigheter om bistand.

Kvinne (34), fra Levanger. Barnløs. Hun har omtalt sin tid i IS som den beste i sitt liv. Kvinnen befinner seg i al-Hol.

Kilde: NRK.no

