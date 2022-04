annonse

«Byen min er ødelagt. Landet mitt er i fare.»

Det var ordene til en eldre mann på sykkel som Resett traff på i gatene bak Sandefjord torg lørdag ettermiddag, mens vi sammen hostet og harket for å kvitte oss med tåregassen som sved i ansikt og lunger.

Vi møtte mannen noen minutter tidligere, da han advarte om at «politiet skal sprenge granater». Det var tåregassgranater han mente.

Og det skjedde også. En stor sky med grå røyk kom mot oss mens vi prøvde å filme og få med oss det som skjedde. Unge, muslimske menn sparket i politibiler, kastet stein og flasker og løp gjennom gatene.

Vi fikk knapt puste og måtte komme oss inn i bakgater, vekk fra der vinden blåste tåregassen. Da hadde SIAN holdt på i nesten 90 minutter.

Mannen, som ikke ville navngis, var på gråten. Hans far igjen, som opplevde andre verdenskrig, hadde advart sin sønn, fortalte han oss.

Faren var død nå, men hadde sagt: «Det kan komme krig til Norge igjen.» Den stakkars mannen vi påtraff er selv i 70-årene.

Shurika Hansen og jeg har dekket flere av SIANs markeringer og motdemonstrasjonene. Vi var til stede i Kristiansand i november 2019 da SIAN brant koranen for første gang. Og vi var til stede i Drammen i april 2021 da det ble opptøyer og bråk.

Det har vært vold tidligere også, og til dels kaotiske tilstander. Men mitt inntrykk er likevel at situasjonen i Sandefjord lørdag var mer ustabil og farligere enn de andre tilfellene Resett har dekket.

Den aggressive atferden fra motdemonstrantene begynte før personellet fra SIAN i det hele tatt var til stede. En gruppe menn med i hovedsak arabisk utseende ropte taktfast «Allahu akbar» og sto helt fremme ved sperringene politiet hadde satt opp.

Ganske raskt begynte de å rive i sperringene. Politiet svarte med å spraye tåregass mot dem, men dette var bare midlertidig effektivt fordi vinden blåste gassen tilbake til politiet. Demonstrantene var da tilbake ved sperringen igjen og igjen. Derfra kastet de stein, sko og egg direkte på politiet, som måtte iføre seg gassmasker og skjold.

Motdemonstrantene prøver å rive ned sperringene. Politiet truer med bruk av tåregass.SIAN har ennå ikke kommet. pic.twitter.com/O1AwRBN6CX — Helge Lurås (@helgeluras) April 23, 2022

I Sandefjord var det også en noe annen sammensetning i alder og kjønn enn det vi har sett andre steder og tidligere. De mest aggressive var faktisk ikke ungdom som skulle tøffe seg, det var menn som i en del tilfeller var fra 35 og opp mot 50-55 år.

Det var yngre menn der også, men de tok ikke føringen, så vidt jeg kunne se. I tillegg var det nå også en god del kvinner, og noen av dem kunne være opp mot 50 år, som hyttet med neven og ropte «Allahu akbar».

Også hijab-kledte kvinner og barn deltar i protestene. Det kastes sko og stein mot politiet. pic.twitter.com/UZWGIPkg2Z — Helge Lurås (@helgeluras) April 23, 2022

Og så var det ungdom og endog barn, og barna var sammen med voksenpersoner. Det vi var vitne til var flere generasjoner av innvandrere med muslimsk bakgrunn som oppildnet hverandre og som viste yngre generasjoner hva som var forventet.

Og at så mange, det kan ha vært et par hundre aktive motdemonstranter, finnes i det man inntil nylig trodde var en søvnig Vestfold-by som Sandefjord, er bekymringsfullt. For politiet selv mente det var stort sett lokale innbygger som var blant motdemonstrantene.

Muligens var forrige helgs opptøyer i Sverige en slags katalysator, man kan tenke seg at radikale muslimer i Norge skulle vise at de også tar islam i forsvar og kan opptre voldelig og aggressivt på vegne av Allahs sendebud. Men det er uansett er varsku at så mange muslimer i en middels norsk by uten skjemsel opptrer på en slik måte i byens torg. Det vitner om en total mangel på integrering.

Til stede var også et dusin etniske nordmenn fra partiet Rødt med slagord og plakater som sa «Ingen rasister i våre gater». Men man kunne faktisk se på dem at de følte seg ubekvemme med å stå sammen med de aggressive muslimene. For aggressive var de. Det var ingen verdighet overhodet, ingen forsøk på å stå stille og snu ryggen til. Det var aggresjon og vold som virket som om det var det man fra motdemonstrantene ville vise.

Og de hadde null respekt for politiet. Jeg fikk denne gang inntrykk av at politiet var for tynt bemannet, noe jeg ikke har hatt inntrykk av tidligere. Jeg fulgte opptrinnet tett på og det føltes i Sandefjord som om demonstrantene kunne overveldet politiet hvis man hadde vært litt uheldig med en episode. Og mot slutten kom da også situasjonen ut av kontroll.

Situasjonen i Sandefjord virker veldig volatil. Det er så vidt politiet har kontroll. pic.twitter.com/eDCBI0kMSe — Helge Lurås (@helgeluras) April 23, 2022

Etter min mening burde politiet vært mange nok på plass til at de kunne grepet inn der og da overfor personer som kastet stein på dem. Det gir bare demonstrantene mot og oppildner dem når de kan begå åpenbar kriminalitet mot politiet rett i ansiktet på dem. Det er bedre enn ingenting, men holder ikke at politiet skal granske bilder i ettertid og vurdere anmeldelse. De burde hatt muskler nok til å gripe inn der og da.

Jeg overhørte flere samtaler mellom politi og demonstranter og de la seg på en «kompislinje» og indikerte klart at de ikke støttet SIAN. Implisitt sa de at de hadde forståelse for at muslimene var rasende. Det er nok en «taktisk» manøver, men det spørs om ikke politiet snart skal bli politi i dette landet. Å skaffe seg respekt.

Ved et tilfelle tok politiet med seg en ungdom ut av området fordi han ikke ville gi fra seg noen egg han hadde kjøpt. Men da et par store innvandrermenn blandet seg inn og skulle «frigjøre» ungdommen, backet politiet ut. De ga simpelthen etter. Jeg kan forstå at de gjorde det slik styrkeforholdet var, men det er helt uakseptabelt at slik respektløs oppførsel blir belønnet med suksess.

Motdemonstrantene kunne knapt høre hva SIAN hadde å si, men det virket ikke å være nødvendig for å få opp raseriet. Som nevnt startet det endog før Lars Thorsen og kompani var synlige på plass. Jeg er av de som mener SIANs budskap tildels er vulgært og unødvendig satt på på spissen.

Men når de muslimske motdemonstrantene oppfører seg som de gjorde i Sandefjord lørdag, gir det parakdoksalt nok faktagrunnlag for Thorsens taler om «voldsmuslimer», «de unitegrerbare» og «de hører ikke hjemme her».

For den gjengen vi så i Sandefjord hører virkelig ikke hjemme i Norge. Måten de markerte seg på som en voldelig pøbelgjeng bestående av flere generasjoner, må ha skremt flere lokale innbyggere enn den gråtende gamle mannen vi påtraff på sykkel.

Dette var virkelig en hendelse som gjør at politiet og regjeringen må våkne og innse at hvis ikke noe gjøres, kan vi ha et alvorlig problem i flere norske byer. Nå må det stilles krav, og denne typen kriminell atferd og angrep på politiet må straffes. Ellers kommer denne situasjonen ut av kontroll. Disse «forsvarerne av islam» forstår bare ett språk: makt og straff.

Nå må myndigheten vise hvem som bestemmer. Ellers er det ikke bare Sandefjord som blir «ødelagt».

