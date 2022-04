annonse

Uttalelsen fra Beijing kommer i kjølvannet av Rasmus Paludans koranbrenning, som fant sted i byen Linköping i Sør-Sverige onsdag.

Det tyrkiske nyhetsbyrået Anadolu melder at en talsperson for Kinas utenriksdepartement, Wang Wenbin, retter kritikk mot Sverige for koranbrenningen, som har utløst omfattende fordømmelser over hele den muslimske verden.

– Ytringsfrihet kan ikke være en grunn til å oppfordre til rasemessig eller kulturell diskriminering og rive samfunnet i stykker, sa han til den kinesiske statskontrollerte avisen Global Times, og la til:

– Vi håper Sverige seriøst kan respektere den religiøse troen til minoritetsgrupper, inkludert muslimer.

Fordømmelser

Tyrkia, Saudi-Arabia samt en rekke andre arabiske og muslimske land og organisasjoner har fordømt koranbrenningen. De betegner handlingen som en «provokasjon og hets mot muslimer.»

Organisasjonen for islamsk samarbeid (OIC) er blant dem som har rettet sterk kritikk mot Stockholms håndtering av situasjonen. Organisasjonens leder, Hissein Brahim Taha, fordømte «de provoserende handlingene med å brenne utgaver av den hellige Koranen under anti-muslimske demonstrasjoner, som har funnet sted i Linköping, Norrköping og andre byer i Sverige.»

Den pan-islamske organisasjonen uttalte videre at brenningen har ført til muslimske bekymringer rundt «den alarmerende trenden med islamofobi som gjøres verre av tilhengere av det ekstreme høyre».

