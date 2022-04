annonse

Mener det er på å tide med en realitetsbehandling av medfødt rikdom i Norge. Arv bør følges av forpliktelser.

– Arv og filantropi er en blindsone i Norge. Årsaken er sannsynligvis det som kalles kognitiv dissonans mellom to ulike idealer: På den ene siden mener vi at alle er like og har samme muligheter. På den andre siden fødes noen med privilegier, det skriver Runar Døving, professor i sosialantropologi, Høyskolen Kristiania i Klassekampen, og fortsetter:

– Arv fører til medfødt urettferdighet. Det overføres mer enn 75 milliarder hvert år mellom generasjoner, og de er mildt sagt ujevnt fordelt. Hva disse milliardene brukes til diskuteres ikke.

Døving sier at han har studert feltet en periode og det har det vært spesielt interessant å se hvordan både venstre- og høyresiden i politikken ikke realitetsbehandler disse pengene.

– Vi diskuterer gjerne monarki og republikk, og tenker at det er galt at noen skal arve posisjoner. Men vi diskuterer ikke økonomiske imperier, og artikulerer sjelden prinsipielt at det er galt at Hagens, Witzøes, Johanssons eller Tollefsens barn arver imperiene Orkla, Salmar, Norgesgruppen og Fredensborg eiendom, skriver han og legger til:

– Vi kan i to setninger etter hverandre postulere paradokset: «Vi er alle like» og «Det er da forskjell på folk». Noen er født med sølvskje, noen med imperium. Flertallet kommer lett inn på boligmarkedet med foreldrebanken, andre er født uten ressurser. Dette vet vi, men det er som om vi helst ikke vil vite det.

Han sier at det som ofte skjer når diskusjonene rundt for eksempel arveavgift dukker opp, er at folk blir sinte. Man bruker argumenter som pengene er blitt «beskattet flere ganger», som om det gjaldt bare arven, ikke momsen.

Professoren sier at pengene er jo der og de arves.

– Resultatet blir at både høyresiden og venstresiden i norsk politikk ikke klarer å ta tak i disse midlene. Venstresiden mener at slike penger ikke burde finnes, og høyresiden later som om de ikke er der.

