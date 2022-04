annonse

Regjeringen i Russland hevder landets styrker i Ukraina er blitt forsøkt angrepet med et giftig stoff.

Hendelsen fant sted torsdag, ifølge generalløytnant Igor Kirillov. Uttalelsen er gjengitt av det russiske nyhetsbyrået Tass.

– Det russiske forsvarsdepartementet rapporterte et kjemisk angrep på posisjonene til russiske tropper i Ukraina. Det ble begått fra en drone, sa lederen for troppene til RCBZ i Forsvarsdepartementet i Russland generalløytnant Igor Kirillov.

Ifølge Kirillov droppet Ukrainas styrker en tank, og det var forventet at når ampullene som var i den ble ødelagt, ville det oppstå en eksplosjon med frigjøring av giftige stoffer.

Innholdet i ampullene undersøkes i laboratorium, og resultatene av analysen vil bli overført til den tekniske avdeking etter hvert.

Sjefen for RCBZ-troppene bemerket tidligere at Ukrainske styrker sendte en forespørsel til produksjonsselskapet om muligheten for å installere montert aerosolutstyr på Bayraktar UAV. Kirillov sa også at i Kherson-regionen 9, i mars fant etterretningsenhetene i det russiske forsvaret tre ubemannede luftfartøyer utstyrt med beholdere på 30 liter.

Kirillov sier at USA i dag er den eneste staten i verdenshistorien som har brukt alle tre typer masseødeleggelsesvåpen. Atombomber under andre verdenskrig på Hiroshima og Nagasaki, bruk av giftige kjemikalier i Vietnam og Irak – alle disse forbrytelsene forble uten riktig vurdering av relevante internasjonale organisasjoner.

FNs sikkerhetsråd

I midten av mars hevdet Russland i FNs sikkerhetsråd at Ukraina har forsøkt å utvikle kjemiske våpen i samarbeid med USA.

Nato-sjef Jens Stoltenberg sa han var redd for at Russland selv kunne ta i bruk kjemiske våpen og deretter legge skylden på Ukraina. USAs president Joe Biden hevdet at Russland vurderte å bruke både kjemiske og biologiske våpen, skriver NTB.

Generalløytnant Igor Kirillov hevder at Ukrainas regjering nå er i stand til å iverksette dødelige scenarioer for å sette Russlands «spesialoperasjon» i vanry.

