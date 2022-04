annonse

For en uke siden var det opptøyer i flere svenske byer av muslimer som reagerte på koranbrenning utført av den danske politikeren Rasmus Paludan.

Det har derfor vært knyttet ekstra spenning til markeringene som utføres av Stopp islamiseringen av Norge (SIAN).

I Sandefjord var det massivt politioppbud. De første motdemonstrantene var på lenge før kl. 15. En politimann Resett snakket med sa de var forberedt på vold. Allerede før SIAN i det hele tatt kom til torget i Sandefjord ble det ropt islamske trosrop «Allahu Akbar».

Litt over kl. 15 forsøkte demonstrantene å rive ned sperringen. Politiet har allerede brukt tåregass. Tåregassen blåses imidlertid rett tilbake på politiet på grunn av vindretningen. Situasjonen virker noe ute av kontroll, vurderer Resetts team på stedet.

Det er en betydelig andel menn, ungdom og også barn til stede blant motdemonstrantene. De fleste har innvandrerbakgrunn. Det kan være anslagsvis 200-300 personer til stede. En politimann sier til Resett at det i hovedsak er folk som bor i Sandefjord.

Motdemonstrantene prøver å rive ned sperringene. Politiet truer med bruk av tåregass.SIAN har ennå ikke kommet. pic.twitter.com/O1AwRBN6CX — Helge Lurås (@helgeluras) April 23, 2022

SIAN har også ved noen anledninger siden 2019 tent på en koran under sine markeringer. I 2019 hersket det en stund noe uklarhet om Politidirektoratet faktisk mente koranbrenning falt inn under straffeloven om hatytringer (paragraf 185), men denne tolkningen ble raskt kritisert og forlatt.

Les også: Koranbrenningen: Angrende syndere i Debatten

Fredag hadde SIAN søkt om tillatelse til å holde en markering på Stovner i Oslo hvor koranbrenning også var varslet. Men politiet nektet SIAN å gjøre det på ansøkt sted under henvisning til «frykt for alvorlige forstyrrelser av offentlig ro og orden» og at «erfaringer fra liknende markeringer har vist at det er en betydelig risiko for sammenstøt med meningsmotstandere hvis SIAN gjennomfører markeringen som ønsket.»

Da SIAN likevel varslet at de ville komme til Stovner, ble de bortvist. Et betydelig oppbud av politi var på plass på innfartsveien og om var også tilstede sentralt på Stovner der mange ungdommer hadde møtt opp, inkludert flere som tydelig signaliserte islamsk tilhørighet.

Også når det gjaldt markeringen SIAN hadde søkt om i Sandefjord lørdag 23. april var det uenighet med politiet.

Les også: Politiet begrenser SIANs markering i Sandefjord: – Grunnlovsstridig! Vi brenner derfor koranen, sier Lars Thorsen

SIAN søkte om og fikk godkjent å stå på torget i Sandefjord, men denne tillatelsen ble trukket og de ble tilbudt Badeparken. Dette påklaget SIAN.

Saken fortsetter.

I et nytt brev datert 21. mars tilbød politiet SIAN likevel å holde markeringen på torget, men la inn en begrensning på tid under henvisning til at det angivelig var «svært krevende å ivareta ro, orden og sikkerhet fullt ut».

Ropene er igang i Sandefjord. «Allahu akbar» pic.twitter.com/N3lYUX0EaY — Helge Lurås (@helgeluras) April 23, 2022

Begrunnelsen var at de ønsket å «redusere den totale belastningen for nærliggende næringsliv veid opp mot tilstrekkelig tid for å gjennomføre markeringen.»

Saken fortsetter.

SIAN-leder Lars Thorsen mener politiets inngripen er grunnlovsstridig.

– Konsekvensen av at politiet velger å angripe våre menneskerettigheter er at vi besvarer lovbruddet med lovlig koranbrenning, sa Lars Thorsen til Resett tidligere i uken.

Spent

Det var derfor knyttet spenning til markeringen ettersom koranbrenning ofte er en utløsende faktor der motdemonstranter tar det som et signal om å «gå amok».

Situasjonen i Sandefjord virker veldig volatil. Det er så vidt politiet har kontroll. pic.twitter.com/eDCBI0kMSe — Helge Lurås (@helgeluras) April 23, 2022

– Akkurat nå er det litt uforutsigbart her. Det er en del ansamlinger med personer som rugger på gjerdet, og politiet har måttet bruke gass mot disse, sier stasjonssjef Siw Thokle ved Sandefjord politistasjon til NTB rundt kl. 15:30 lørdag.

Saken fortsetter.

Politiet anslår at mellom 300 og 400 personer har møtt opp på Torvet.

– (Thorsen) har sagt at han anser det som nødvendig. I utgangspunktet er det ikke straffbart å brenne Koranen, og vi har derfor ikke planer om å gripe inn mot det.

Også hijab-kledte kvinner og barn deltar i protestene. Det kastes sko og stein mot politiet. pic.twitter.com/UZWGIPkg2Z — Helge Lurås (@helgeluras) April 23, 2022

– Det jobbes nå for å roe ned stemningen. Vi mener at vi har ressursene som skal til for å holde kontroll på stedet og har tilstrekkelig med folk til å håndtere situasjoner som måtte oppstå, sier Thokle videre. Sians egne videobilder fra demonstrasjonen viser at det i 16-tiden ble kastet stein og egg mot Sian-medlemmene. Professor tror neppe Sverige-opptøyer ville skjedd i Norge Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474