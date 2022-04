annonse

Styreleder Per-Gunnar Skotåm erkjenner at Steigan.no har formidlet russisk propaganda og hatt islett av rasisme.

Nylig skrev den selvbestaltede faktasjekkeren Faktisk.no, som kontrolleres og finansieres av NRK, VG og andre medier, at nettstedet Steigan.no angivelig sprer russisk propaganda.

Deretter hev NRK og andre medier seg på saken. NRK har publisert en rekke artikler, og har herunder satt søkelyset på forbindelsen mellom Steigan.no og medlemmer av Rødt.

I dag har statskanalen enda et oppslag om påstått russisk propaganda formidlet av Steigan.no. Der går det frem at styreleder og aksjonær Per-Gunnar Skotåm i Mot Dag AS, selskapet som eier Steigan.no, nå tar delvis selvkritikk.

– (Redaktør Pål Steigan) har brakt en del russiske kilder som er knyttet til russiske myndigheter uten å tydeliggjøre på noen punkt at dette er faktisk der det kommer fra. Der burde nettavisen vært bedre, sier Skotåm til NRK.

Frem til nylig satt Skotåm også i Rødts landsstyre. Han trakk seg etter sigende for å skåne partiet.

– Jeg synes at Steigan.no er en viktig bidragsyter i norsk offentlighet når det gjelder debatt og når det gjelder kunnskap og informasjon, sier Skotåm, som likevel tar et forbehold når det gjelder Steigan.nos saker om multikultur.

– Også er det noe som har med innvandring, fremmedfrykt å gjøre, for ikke å si at det kan også ha islett av rasisme i seg, sier Skotåm.

Pål Steigan selv er ikke helt enig.

Steigan poengterer at nettstedet som han er redaktør for har publisert 13.500 artikler og at det uunngåelig gjøres mindre gode vurderinger enkelte ganger.

– Hvis jeg skulle se tilbake er det kanskje tre-fire promille jeg ikke ville publisert i dag. For en redaktør er ikke det noe dårlig score, sier Steigan til NRK.

Steigan avviser å ha begått noen feil. Han sier nettstedets metode er å gå direkte til kilden, enten denne er russisk eller amerikansk, og lenke direkte til dem.

– Hvis noen sier vi har spredt russisk propaganda, så er det fullstendig feil. Vi formidler hva russerne selv sier, i den grad det er relevant.

– Men denne ideen om at vi sprer russisk propaganda er noe som amerikanske etterretningsorganisasjoner har kjørt mot oss.

Steigan legger til at det ikke er noen uenighet mellom ham og Skotåm samt at de har tillit til hverandre.

