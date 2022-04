annonse

annonse

Politiet lette ifølge Reuters etter en person i forbindelse med skytingen. Den mistenkte ble funnet død i en leilighet i området en stund etterpå, skriver lokale medier.

Politiet mener den mistenkte skjøt fra femte etasje i en blokk.

Politisjef Robert Contee sier mannen hadde gjort seg klar som en snikskytter.

annonse

– Det er åpenbart at han hadde intensjoner om å skyte og drepe folk, sier han.

Politiet fant seks skytevåpen i mannens leilighet, og masse ammunisjon.

– Det virker som han skjøt etter folk helt tilfeldig, sier Politiet.

NBC skriver at det er to menn og en jente som er skutt.

Politiet identifiserte 23 år gamle Raymond Spencer fra Fairfax i Virginia som en person av interesse.

🚨MPD is seeking the below person of interest in connection to the shooting in the 2900 block of Van Ness Street, NW. This individual is 23 year-old Raymond Spencer of Fairfax, Virginia. 🚨 pic.twitter.com/ziR0Vutw0p

— DC Police Department (@DCPoliceDept) April 22, 2022