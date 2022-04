annonse

Stortingsflertallet, med Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Høyre i spissen, stemte ned to forslag om å redusere strømeksporten når det er lite vann i magasinene.

Det ene forslaget var fremmet av Rødt. Det andre av Fremskrittspartiet. De ble støttet av SV og Krf, men fikk ikke nok stemmer til å sikre flertall.

– Dagens markedstvang innebærer spekulasjon i høye priser på bekostning av forsyningssikkerheten. Det er verken bra for Norge eller Europa, sa Sofie Marhaug (R) til NRK.

Hvis Rødts forslag hadde blitt vedtatt, måtte regjeringen ha utredet mulighetene i inngåtte avtaler om strømutveksling for å begrense eksporten i perioder hvor fyllingsgraden er vesentlig lavere enn normalt. Også Frp hadde fremmet et forslag om å begrense strømeksporten, men heller ikke det fikk flertall, kunne NTB melde.

– Nok en gang viser regjeringspartiene at de vil fortsette med en kraftpolitikk som selger unna strømmen til utlandet uavhengig av hvor mye reserver vi har i vannmagasinene våre. Det kan bety høye strømpriser også i månedene som kommer, slik flere kraftanalytikere nå advarer mot, sier Terje Halleland (Frp).

Kommentar

Det betyr at norske forbrukere og norsk industri som tidligere hadde de laveste strømprisene i Europa må belage seg på Europas høyeste strømpriser i uoverskuelig fremtid.

Jeg har lenge trodd at tilslutningen til ACER og byggingen av de to strømkablene til utlandet var et resultat av ren inkompetanse. De påsto jo at det ikke ville medføre økte strømpriser.

Men dette er imidlertid helt åpenbart villet politikk. Det er ikke bare et resultat av at politikerne ikke skjønner elementær økonomi. De lyver oss med vitende og vilje rett i ansiktet.

At vanlige folk fra før sliter med bompenger, høye bensinpriser, rekordhøy inflasjon og stigende rente synes ikke å anfekte. De er åpenbart mer opptatt av å svindle med pendlerboliger og reiseregninger, snyte på skatten og sikre seg selv stadig mer lukrative betingelser enn å ivareta befolkningens behov. Særlig når det er lenge til valg igjen.

Energipolitikken til Høyre og Arbeiderpartiet er i strid med befolkningen og industriens interesser. En må lure på hva LO og NAF driver med? Er de gått fullstendig i dvale? Svaret ligger at de begge, på samme måte som den øvrige politiske elite, bruker EØS-avtalen til å lure Norge inn EU-bakdøra. Begriper ikke at medlemmene ikke gjør opprør.

ACER-avtalen må reforhandles. Norge må ta forbehold om å sikre egne forbrukere i et kaldt og forblåst land billig strøm til oppvarming og ivareta et av norsk industris få konkurransefortrinn. Strømkablene må, om ikke kuttes, så må i alle fall de bilaterale leveringsavtalene reforhandles slik at Norge kun er forpliktet til å eksporterer strøm når det er overskudd i vannmagasinene. Staten må garantere en makspris på strøm til forbrukere og industri tilsvarende kostpris pluss et beløp for å dekke vedlikehold og eventuell ytterligere utbygging av det nasjonale strømnettet.

Stortingsflertallet må rett og slett gjøre full retrett. At regjeringen skylder på Putin og driver filibuster og prøver å kjøpe seg tid ved å si at saken må utredes i håp om lavere strømpriser til sommeren, er rett og slett ikke akseptabelt.

Vi kan ikke leve med at Arbeiderpartiet, Høyre og Senterpartiet kjører en energipolitikk som bevisst motarbeider landets og befolkningens åpenbare interesser. At de gir fullstendig pokker i vanlige folk er et uttrykk for velgerforakt av verste sort, verken mer eller mindre.

