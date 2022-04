annonse

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier at allierte land endelig har begynt å levere våpen som Kyiv har bedt om.

Våpnene kan hjelpe med å redde tusener av liv, uttaler presidenten i sin daglige tale ifølge Reuters.

Zelenskyj omtaler også uttalelser fra den russiske generalmajoren Rustam Minnekajev som fredag sa at det er bevis for at den russiskspråklige befolkningen i utbryterrepublikken Transdnjestr i Moldova blir undertrykket, og at Russland vil opprette en korridor gjennom Ukraina til Transdnjestr, skriver NTB.

Kommentarene viser at invasjonen av Ukraina bare er begynnelsen, mener Zelenskyj.

– Og deretter vil de ta andre land. Alle land som i likhet med oss mener at liv må seire over død, må kjempe med oss. De må hjelpe oss, fordi vi står først i rekken. Og hvem kommer til å bli neste?, sier presidenten i talen:

Russlands uttalelser om at de ønsker å okkupere hele det sørlige Ukraina tyder på at de ser for seg en lengre tidshorisont på krigen, mener forsker Karen-Anna Eggen, skriver VG.

Fredag uttalte det russiske militæret at deres plan ikke bare er å ta kontroll over Øst-Ukraina, men også hele den sørlige delen av landet.

– Vi ser tegn til en utviding av tidshorisonten. Dette er ikke en krig som vil avsluttes snarlig, sier Forsker ved Institutt for forsvarsstudier, Karen-Anna Eggen til VG.

– Det er ikke fort gjort. Derfor tolker jeg dette som et signal på at Russland ser langsiktig på konflikten, sier hun.

