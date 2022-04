annonse

annonse

Arveavgift er en uting som rammer både nasjonen som helhet, familier og enkeltpersoner hardt.

For rike mennesker er som oftest pengene bundet opp i bedrifter. De som arver bedriftene har gått mange år i lære og har de beste forutsetninger for å drive disse videre til det beste for alle. Dersom disse blir tvunget til å selge bedriftene kan det fort føre til tap av arbeidsplasser og verdiskaping.

Så er det slik at blod er tykkere enn vann, og for de fleste voksne gir det stor mening i å bygge og ta vare på verdier til kommende generasjoner. Arveavgiften kan fort pulverisere denne arbeidsgleden, noe som vil redusere verdiskapningen. Det kan heller ikke være et mål, og er ikke praktisk mulig, at staten skal sørge for alle.

annonse

Vi har en svært generøs velferdsstat i Norge, som gir store muligheter for alle som gjør en innsats. Det er ingen menneskerett å kunne kjøpe seg en bolig i Oslo Sentrum når man er 20 år,.og de som ikke får hjelp av foreldre må dessverre finne seg i å pendle. (Høye skatter på sekundærboliger kan med fordel gjøre det mindre attraktivt å spekulere i bolig, men det er en annen diskusjon.)

Verden kan aldri bli hundre prosent rettferdig, og hvis man prøver for hardt på det vil man få et kappløp mot bunnen. All forskning viser at eiendomsrett er veldig viktig for verdiskapingen og livskvaliteten i et samfunn.

Ja til en sterk velferdsstat, nei til arveavgift.

annonse

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474