Seks personer ble skadd da en bil kjørte inn i en tribune under et motorshow på Bjerkebanen i Oslo søndag kveld.

– Seks personer er kjørt til sykehus for ytterligere sjekk. Alle var våkne da de ble kjørt vekk, men ellers er det ukjent skadeomfang, sier operasjonsleder Sven Christian Lie i Oslo politidistrikt til NTB.

Politiets innsatsleder Thomas Broberg opplyser at noen av personene som er brakt til sykehus, er alvorlig skadd.

– Men jeg har ikke noen flere detaljer om skadene, sier han.

– Alvorlig hendelse

Politiet har noen teorier om hva som skjedde da bilen kjørte inn i tribunen.

– I tillegg har vi innhentet gode vitneopplysninger på stedet og videoer som er tatt, så vi begynner å danne oss et greit inntrykk av hendelsesforløpet, men etter en så alvorlig hendelse er det mye etterforskning som gjenstår, sier Broberg.

Han opplyser at de har kontroll på føreren av personbilen.

Oslo universitetssykehus gikk over til rød beredskap etter hendelsen, men i 19.30-tiden gikk de tilbake til grønn beredskap igjen etter at de hadde fått mer oversikt over situasjonen.

– Mistet kontrollen

Ulykken skjedde under et motorshow på parkeringsplassen utenfor Bjerke travbane i Oslo. På motorshowet deltok det blant annet monstertrucker, men operasjonsleder Lie sier til NTB at det var en personbil som deltok i arrangementet, og ikke en monstertruck, som kjørte inn i tribunen.

Ifølge et vitne TV 2 har snakket med, skulle bilen rundt ti minutter inn i showet gjennomføre et stunt der den skulle rygge i høy hastighet. Det ble gjennomført to-tre ganger før det gikk galt og føreren mistet kontroll over bilen.

Vedkommende rygget rett inn i den nedre delen av tribunen.

