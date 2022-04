annonse

Det har lekket tekstmeldinger sendt mellom Elon Musk og Bill Gates. Musk skal avslått Gates forslag om en samtale om veldedighet siden Gates angivelig har en «halv milliard dollar shortposisjon mot Tesla». Det vil si at Gates vedder på at Tesla-aksjen skal falle i verdi.

De lekkede meldingene ble lagt ut av @WholeMarsBlog, en kilde som er kjent for å stå nær Tesla og Musk.

So apparently Bill Gates hit up @elonmusk to discuss “philanthropy on climate change” but Elon asked if he still had a half billion dollar short position on $TSLA.

Bill said he hasn’t closed it out, so Elon told him to get lost. No idea if this is true lol pic.twitter.com/iuHkDG3bAd

