En voldelig mann ble fanget på film i det han knuste ruten på en politibil i Sandefjord i helgen. Nå vil folk vite hvem han er.

Det koker i Nettavisens kommentarfelt på Facebook etter at nyhetsformidleren la ut en video i artikkelen som omhandlet opptøyene i Sandefjord i helgen.

Opptøyene startet da den islamkritiske organisasjonen Sian holdt markering på torget i sentrum av byen. Politiet mistet kontrollen og folk med innvandrerbakgrunn gikk amok. Både steiner og glassflasker ble kastet på politiet og Sian-medlemmene.

Både barn og eldre muslimske kvinner deltok i de voldelige opptøyene. 10-åringer var også delaktige og ropte vulgære ord.

– Jævla morrapuler, skrek en liten jente mens hun viste fingeren til Sian.

Brostein-kasteren

Men videoen mange har reagert på ble filmet av Nettavisen.

En mann blir filmet mens han kaster en brostein på ruta til en politibil. Ruta ble knust og mannen går rolig forbi kameramannen etter å ha ødelagt politibilen.

På sosiale medier koker debatten. Nå ønsker folk å vite hvem brostein-kasteren er, og om politiet har sett videobeviset til Nettavisen.

– Hvem er han? Skal dette gå ustraffet?, spør en person på Facebook.

– Mannen kan lett bli identifisert. Har politiet pågrepet han, eller går han fritt rundt omkring og knuser andre politibiler? Samfunnet fortjener å vite. Dette er en farlig mann. Det er det ingen tvil om, skriver en annen.

Nettavisens kameramann viser at to politibiler ble knust. På bakken ligger mange store steiner som trolig er brukt til å ødelegge bilene.

I videoen kan det også se ut som brostein-kasteren er sammen med venner eller bekjente. De fleste har på seg hetter og munnbind, men det er mulig å identifisere fra nese og opp.

Resett snakket med flere lokalinnbyggere som var sjokkerte etter det de var vitne til.

En eldre mann uttalte at «Sandefjord var ødelagt» og at Norge er i fare, etter å ha sett den rasende mobben av mennesker angripe politiet.

Kun et fåtall personer ble pågrepet under de voldelige opptøyene i Sandefjord lørdag. Søndag sies det at fire ble innbrakt og to ble pågrepet.

– Forholdene for dem som ble innbrakt og pågrepet, omhandler at de ikke har etterkommet pålegg, nektet å oppgi ID, vold mot politiet og skadeverk. I tillegg til disse ble en rekke personer bortvist fra Sandefjord sentrum, sier stasjonssjef Siw Thokle ved Sandefjord politistasjon til NTB søndag ettermiddag.

