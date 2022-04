annonse

– Jeg kjenner ingen lærere som ikke har andre menneskers barn høyt oppe på sine prioriteringslister.

Resett har skrevet om læreren Allan Henriksen som oppsagt fra Kjellervolla skole i Lillestrøm i 2020. Han gikk til søksmål mot kommunen, men tapte i tingrett og lagmannsrett og fikk saken sin avvist av Høyesterett. I fortvilelse begynte Henriksen å legge ut informasjon om sin sak i videoer på YouTube samme dag som han fikk dommen fra lagmannsretten.

Allan Henriksen opplevde at noen få elever satte ut rykter om at han var «pedo». Angivelig var dette gutter som satte dem ut som hevn for at de ikke var fornøyd med karakterene. Men slike rykter blir ikke lett borte og Henriksen følte at skolens rektor insinuerte det samme som grunnlag for oppsigelsen.

Henriksen tok til slutt sitt eget til.

Men Henriksen er ikke alene.

Resett har blitt kontaktet av en tidligere lærer, en mann som forteller at han forsvant ut av skolen etter å ha blitt stigmatisert for sine politiske meninger og sitt syn på religion, samt fremstilt som pedofil og blotter.

Mannen, som har arbeidet ved flere skoler, forklarer at hans bekymringer rundt visse elevers oppførsel ved en av skolene ikke ble tatt alvorlig av hans kolleger.

– Ved en skole jeg arbeidet var det et trekløver med jenter som stadig maste om å gi meg bilder eller klem. Jeg tok dette opp flere ganger i teammøtene hvor jeg uttrykket at jeg fant det ubehagelig for meg selv personlig, og fordi jeg var bekymret for at det kunne oppstå uheldige rykter eller antagelser. Min uro rundt dette ble møtt av latter og kommentarer som «de er så små og uskyldige og har behov for å bli sett» og lignende, erindrer læreren.

Trusler

Han forteller videre at han en dag ble kalt inn til rektor, der han fikk nyss om at det var kommet flere anklager mot ham fra en gruppe foreldre. Klagene handlet blant annet om at han skal ha snakket om homofili under en KRLE-time.

– Jeg ble kalt inn til en samtale med noen foreldre og fikk høre at «det er mange tsjetsjenere i Norge, så du er ikke trygg» og «grunnen til at fedrene ikke er med er på grunn av din sikkerhet». Etter dette valgte rektor å permittere meg med lønn ut skoleåret. Jeg godtok dette.

Ble mistenkeliggjort som ateist

Læreren har også opplevd å bli stigmatisert fordi han er ateist. Han beskriver miljøet på den siste skolen der han jobbet som «svært spesielt».

– Skolen ligger i en liten bygd i indre Agder hvor evolusjonsteorien «bare er en teori», og hvor den lokale pinsemenigheten styrer alt av aktiviteter på godt og for noen på skrekkelig vondt, forklarer han.

Da det kom for en dag at læreren var ateist opplevde han å bli mistenkeliggjort, som om han var en moralsk forkastelig person.

– Da det kom frem at jeg var ateist fikk flere av lærerne og foreldrene sjokk, og det ble en del samtaler for å berolige foreldrene på at jeg faktisk ville forsøke å redde barna deres om de holdt på å drukne, og at jeg ikke ville banne i timene, erindrer mannen.

Han meddeler at han også ble stigmatisert for å ha stilt seg negativ til omskjæring.

– Jeg er imot alle former for religiøse ritualer som innebærer kutting eller skjæring eller stikking av mennesker som ikke gir klart uttrykk for at de ønsker å utføre ritualet. Folk som utsetter sine barn for slikt tror jeg oppriktig at lider av «noe», fastslår mannen.

Ble sykmeldt

Etter en angivelig kommentar fra skoledirektøren i kommunen der han jobbet, ble læreren så knekt at han ble sykmeldt. Han kom aldri tilbake til skolen. Bakgrunnen for den angivelige kommentaren er at læreren skal ha vist elevene sine en Document-artikkel i en skoletime, under en leksjon om nyhetskilder.

– Jeg trivdes i mange år som lærer. Jeg får stadig meldinger og hilsener fra tidlige elever som deler både akademiske meritter og andre begivenheter. Jeg jobbet mange sene kvelder for å forsøke å løse konflikter mellom elever, omskrive tekster til enklere språk for dem med lesevansker, lage og reparere utstyr til undervisning og ellers det generelle for- og etterarbeid ved skolen, forteller læreren.

Ødeleggende

Han mener det er ødeleggende for den norske skolen at lærere anklages for alvorlige ting som de så stemples med, uten at sakene etterforskes og at anklagerne avkreves for bevis. Han peker på tragedien rundt Allan Henriksen, den mannlige læreren som nylig tok sitt eget liv etter å ha blitt anklaget for pedofili, som et eksempel.

– At foreldre blindt tror på sine barns vanvittige påstander om blotting, vold, ærekrenkelse og seksuelle handlinger skremmer meg også.

Avslutningsvis understreker han:

– Vi lærere gjør feil, vi bruker ofte ikke-optimale ord og begreper i hastige samtaler med elever hvor vi egentlig har tankene andre steder, og vi kan til tider bruke strenge stemmer. Men jeg kjenner ingen lærere som ikke har andre menneskers barn høyt oppe på sine prioriteringslister.

Resett har fått verifisert at mannen har vært lærer ved flere skoler på Sørlandet.

