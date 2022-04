annonse

Liverpool slet lenge, men fikk hull på byllen og tok innpå Manchester City i serieinnspurten. De rødkledde slo Everton 2-0 i byderbyet søndag.

Everton holdt Liverpool i sjakk i en times tid, men måtte gi tapt da venstrebacken Andy Robertson headet inn 1-0. Det var Liverpools første avslutning på mål i kampen. Senere var det innbytterne som sørget for enda mer jubel: Luis Díaz prøvde seg på et brassespark som ble et innlegg med en sprett i bakken til Divock Origi foran mål. Han headet inn 2-0 og sendte Anfield til himmels med spikeren i kista fem minutter før slutt.

– Takk Gud at en fotballkamp har to omganger, sa Liverpool-sjef Jürgen Klopp.

– Jeg er veldig fornøyd, for det handler ikke om å sveve hver eneste helg, men om å få resultater, la han til.

Kontrastene var store før kampen:

Liverpool var på jakt etter å tette luka til Manchester City i kampen mot seriegullet, mens Everton kjemper for livet for å unngå nedrykk.

Everton kom til Anfield med kun én borteseier så langt denne sesongen, mens Liverpool var det eneste ubeseirede laget på hjemmebane. Seieren over Everton var Liverpools 12. strake hjemmeseier i Premier League.

Seieren gjør at det igjen er ett poeng som skiller Liverpool og Manchester City i den spennende ligainnspurten. Fem kamper gjenstår for de to suverene lagene i Premier League denne sesongen.

For Frank Lampard og Everton er det to poeng opp til trygg plass.

Temperatur

Everton yppet seg i starten av oppgjøret. Ved flere anledninger var de blåkledde nesten gjennom. Evertons stortalent Anthony Gordon gikk ned i feltet etter 25 minutter, men ble kun belønnet et gult kort for å overspille i situasjonen.

Temperaturen steg betraktelig like før pause. Richarlison ble liggende etter en duell med Thiago, men Liverpool spilte aldri ut ballen. Det ble ikke stopp i spillet før Abdoulaye Doucouré sørget for det med å sparke ned Fabinho, og tumultene var i gang. Et par gule kort ble delt ut før kampen fortsatte. Det ble til sammen sju gule kort i oppgjøret.

De blåkledde forsvarte seg godt, og Lampard var trolig fornøyd med å ha temmet det vanligvis ustoppelige Liverpool-angrepet de første 45 minuttene.

Det fortsatte slik også etter hvilen, men Robertsons scoring endret kampbildet. Mohamed Salah slo et flott innlegg på bakre stolpe, over Diogo Jota, men bak ham lurte Robertson som skapte enorm jubel på Anfield. Liverpool skapte flere nye sjanser i kjølvannet av scoringen, men uten uttelling.

Spikeren i kista

Everton var ikke helt fortapt. Demarai Gray fyrte av fra 20 meter. Skuddet var knallhardt, men gikk en liten meter til side for målet til Alisson Becker.

Everton har kniven på strupen i sesongavslutningen. Tidligere på dagen vant tabellnabo Burnley 1-0 over Wolverhampton.

– Vi måtte forvente en Burnley-seier i dag og tenke på våre egne oppgaver. Det er viktig å ikke bli dratt inn i det på en negativ måte, sa Everton-manager Lampard.

Liverpool, som kan ende sesongen med fire titler, prøvde å kontrollere kampen inn, men det var ikke Everton med på. Flere ganger var Everton frampå og sørget for nervøs stemning på Anfield fram til fem minutter gjensto. Da dukket Origi opp og sørget for 2-0.

Den første semifinalen i mesterligaen mot Villarreal er neste på programmet for Klopp og co.

